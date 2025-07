Corinthians avança na negociação para renovar com João Pedro Tchoca

Corinthians e João Pedro Tchoca avançaram nas negociações para a renovação de contrato até 2029. Na última terça-feira (15), o estafe do jogador se reuniu com Fabinho Soldado, executivo de futebol do clube, e as partes saíram otimistas, mas ainda há detalhes finais para serem resolvidos. A expectativa é de que o acordo seja selado até o final deste mês.

Atualmente com contrato até o fim de 2026, João Pedro Tchoca recebeu sondagens de clubes do Brasil e do exterior, todas com propostas de empréstimo. Corinthians e estafe do jogador não consideram as ofertas vantajosas, já que, ao término do vínculo atual, o zagueiro poderá assinar um pré-contrato e deixar o clube sem custos.

O jogador deseja permanecer no Corinthians e descarta a possibilidade de deixar o clube neste momento. Com poucas opções para a zaga no elenco, João Pedro Tchoca acredita que pode ganhar mais espaço. A diretoria também vê potencial no jovem e entende que ele pode brigar por uma vaga entre os titulares, especialmente a médio prazo.

Com as negociações encaminhadas, a diretoria do Corinthians pretendia concluir o acordo ainda nesta semana. No entanto, um desencontro de agendas entre os dirigentes e o empresário do jogador deve adiar a formalização para os próximos dias.

Corinthians busca renovação com João Pedro Tchoca (Foto: Leonardo Lima/AGIF)

Números de Tchoca

O zagueiro voltou ao Corinthians nesta temporada, após ter atuado pelo Ceará na última Série B. João Pedro esteve em campo 14 vezes e marcou um gol. No início do ano, ganhou a titularidade. Na derrota por 3 a 0 para o Barcelona de Guayaquil, cometeu um pênalti

O jogador perdeu espaço após aquela partida e não conseguiu retomar a titularidade, mesmo com a saída de Ramón Díaz e a chegada de Dorival Júnior. Sua última atuação foi na vitória por 1 a 0 sobre o Ceará, na última quarta-feira (16), quando jogou por sete minutos.