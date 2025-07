Negociações de Ederson e Beraldo podem render bolada milionária ao São Paulo

O São Paulo está de olho nas situações de dois jogadores formados em Cotia, mas que já estão atuando na Europa, mas podem render uma bolada ao clube.

O goleiro Ederson estaria na mira do Galatasaray, da Turquia. De acordo com o jornalista Ekrem Konur, o time turco estaria próximo do defensor.

Ederson defendeu as categorias de base de 2006 a 2009. Se a negociação for concretizada, pode render de 0,9% e 1,2% do valor ao time paulista. Embora ainda não tenham valores fechados, o São Paulo pode receber cerca de 225 mil euros (R$ 1,4 milhão de reais na cotação atual).

Quanto a Beraldo, o jogador - que deixou o São Paulo no último ano rumo ao PSG -, teria pedido para ser negociado pelo clube francês visando ter mais minutos de jogo. A informação foi adiantada pelo jornal L'Équipe.

Para liberar Beraldo, o PSG deixou algumas condições impostas. Uma delas é ter um substituto que seja à altura, enquanto a outra é o que interessa o São Paulo.

O time quer receber, pelo menos, 30 milhões de euros (cerca de R$ 195 milhões na cotação atual). Detsa forma, pelo mecanismo de solidariedade, o Tricolor pode receber até 6 milhões de euros (cerca de R$ 38,2 milhões na cotação atual). Por este motivo, o time do Morumbis olha o negócio com atenção.

São Paulo observa essas negociações pensando no orçamento

O clube fechou a temporada 2024 com uma dívida de R$ 968,2 milhões, com R$ 287,6 milhões de déficit. Visando um cenário diferente e mais positivo neste ano, o Tricolor tem como foco pensar em bater algumas metas de vendas. O clube tem uma meta de R$ 155 milhões a ser alcançada pensando em vendas. Com a venda de Matheus Alves ao CSKA, o Tricolor praticamente bateu este valor.

Mas justamente pelo déficit e pelo balanço do clube, o time olha com atenção negociações como estas. Um exemplo é justamente o caso de Marquinhos, comprado pelo Cruzeiro. O São Paulo recebeu o que se aproxima dos 75 mil euros (cerca de R$ 486 mil na cotação atual).

Agenda L!: curtinhas do São Paulo do dia 18/07/2025

➡️ Gonzalo Tapia chega ao Brasil para assinar com o São Paulo

Agenda

O São Paulo faz o último treino antes de enfrentar o Corinthians. Na agenda, a atividade do time está marcada para às 16h (de Brasília), no SuperCT. O trabalho será essencial para o Tricolor decidir qual será o caminho contra o rival. O clássico acontece no sábado e o São Paulo não vence há cinco rodadas no Brasileirão.

Próximos jogos do São Paulo

19/07 - 21h - SPFC x Corinthians - Campeonato Brasileiro

23/07 - 19h - Juventude x SPFC - Campeonato Brasileiro

26/07 - 16h - SPFC x Fluminense - Campeonato Brasileiro

31/07 - 19h30 - SPFC x Athletico - Copa do Brasil (ida)

03/08 - 20h30 - Internacional x SPFC - Campeonato Brasileiro