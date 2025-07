Sport x Botafogo: onde assistir e prováveis escalações

Sport e Botafogo se enfrentam neste domingo (20), às 17h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, em Recife, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida pela TV Globo e pelo Premiere (pay-per-view). ➡️ Clique para assistir no Premiere.

Último colocado do Brasileirão, o Sport atravessa momento muito delicado. O Leão soma apenas três pontos em doze jogos disputados - há partidas atrasadas por ajuste de calendário - sendo três empates. Um dos trunfos para levantar a campanha na competição é o retorno à Ilha.

Ficha do jogo SPT BOT 15ª RODADA Campeonato Brasileiro Data e Hora domingo, 20 de abril de 2025, às 17h30h (de Brasília) Local Ilha do Retiro, em Recife (PE) Árbitro Flavio Rodrigues de Souza (Fifa/SP) Assistentes Alex Ang Ribeiro e Daniel Luis Marques (ambos de SP) Var Thiago Duarte Peixoto (SP) Onde assistir

O Sport voltará a jogar em seu estádio após quase dois meses. A última exibição diante de seu torcedor foi no dia 25 de maio, no empate por 1 a 1 com o Internacional. A diretoria lançou promoções de ingressos e conta com o apoio da torcida.

Do outro lado, vindo de empate sem gols com o Vitória, mas em boa temporada, o Botafogo quer confirmar o favoritismo e colar nos líderes do Brasileirão. O Glorioso, comandado por Davide Ancelotti, soma 22 pontos e briga pelas primeiras posições.

O Botafogo quer, mesmo fora de casa, mudar o panorama do último compromisso e balançar a rede. No Nilton Santos, a equipe dominou o Vitória, criou as melhores chances acertou a trave duas vezes e não conseguiu passar pelo goleiro Lucas Arcanjo. Melhorar a pontaria é o foco.

✅ FICHA TÉCNICA

SPORT X BOTAFOGO

SÉRIE A - BRASILEIRÃO - 15ª RODADA

📆 Data e horário: domingo, 20 de abril de 2025, às 17h30h (de Brasília)

📍 Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)

📺 Onde assistir: TV Globo e Premiere

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (Fifa/SP)

🚩 Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Daniel Luis Marques (ambos de SP)

🖥️ VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

SPORT: Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Chico e Igor Cariús; Zé Lucas, Rivera, Sérgio Oliveira (Atencio) e Lucas Lima; Barletta e Gonçalo Paciência. (Técnico: Daniel Paulista).

BOTAFOGO: John; Vitinho, Kaio Fernando, Alexander Barboza e Alex Telles; Allan, Marlon Freitas e Savarino; Álvaro Montoro, Artur e Arthur Cabral. (Técnico: Davide Ancelotti)