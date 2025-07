Presidente do Palmeiras, Leila chama Dudu de covarde e se manifesta sobre punição

Leila Pereira, presidente do Palmeiras, se manifestou em relação à condenação do jogador Dudu, atualmente no Atlético-MG, que pegou seis jogos de suspensão e multa de R$ 90 mil em punição aplicada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), na manhã desta sexta-feira (18), no Rio de Janeiro.

- A punição aplicada hoje pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva é histórica e representa uma vitória para todas nós, mulheres, que somos covardemente agredidas e desqualificadas todos os dias. Esta pena tem caráter pedagógico, pois passa um recado claro para o mundo do futebol e toda a sociedade: a violência contra a mulher é inaceitável e tem de ser coibida com punições rigorosas. Nós não vamos nos calar! - disse Leila Pereira, através da assessoria de imprensa, em contato com a reportagem.

A presidente do Palmeiras esteve presente no tribunal, enquanto o jogador gravou um vídeo explicando que não pode comparecer em razão do trabalho. A ausência do jogador foi criticada por Leila Pereira durante seu depoimento na 5ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça.

- Qualquer mulher sofreu discriminação o algum tipo de violência, tem que denunciar, porque esses agressores são covardes. A maior prova eu estou vivendo aqui. Que esse atleta me agrediu, me ofendeu, e cadê ele? Gravou um videozinho que deve ter lido no TP (teleprompter). Deve ter repetido 500 vezes pra ver se estava mais bonitinho. Não é? Deveria estar aqui, vem encarar a mulher - disse Leila Pereira.

- É muito mais confortável estar sentado lendo lá no TP o que ele tem que dizer, porque eles são covardes. Eles gostam de agredir no privado, no máximo em rede social, mas que ele está protegido ali pela distância. Mas na hora de olhar olho a olho, eles não aparecem: então a gente tem que denunciar e expor esses agressores - concluiu a presidente no tribunal.

Relembre a polêmica entre Leila e Dudu

A presidente do Palmeiras moveu uma ação contra o atacante, atualmente no Atlético-MG, após ofensas feitas pelo jogador nas redes sociais. O processo, iniciado ainda em janeiro de 2025, pedia R$ 500 mil por danos morais, segundo documento ao qual a reportagem teve acesso.

O episódio ocorreu no início do ano, e a dirigente entendeu que as declarações extrapolaram o campo esportivo. A medida judicial é mais um capítulo na relação conturbada entre Dudu e o Palmeiras, que já havia se desgastado durante o processo de saída do jogador no fim de 2024.

Na ocasião, Leila Pereira disse que Dudu "saiu pela porta dos fundos", enquanto o jogador rebateu com uma foto em suas redes sociais com "o caminhão estava pesado e me mandaram sair pela porta dos fundos! Minha história foi gigante e sincera, diferente da sua senhora Leila Pereira. Me esquece. VTNC."