Palmeiras x Atlético-MG: onde assistir, horário e prováveis escalações

Palmeiras e Atlético-MG se enfrentam neste domingo (20), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 17h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, com transmissão da TV Globo e do Premiere. ➡️ Clique para assistir no Premiere.

O Palmeiras busca uma vitória diante de sua torcida para voltar ao G4 do Nacional. Atualmente, o time de Abel Ferreira é o quinto colocado, com 23 pontos, mas tem um jogo a menos. O Atlético-MG, por sua vez, ocupa a oitava posição, com 20 pontos.

Do lado alviverde, Flaco López está suspenso, enquanto o zagueiro Murilo e o lateral-direito Giay seguem no departamento médico e não devem estar à disposição da comissão técnica. Bruno Rodrigues, em transição física, também estará em campo.

A boa notícia fica por conta de Vitor Roque, que deverá ser mantido no time titular e, apesar de ter deixado a partida contra o Mirassol com dores ao ser substituído, inclusive colocando bolsa de gelo, não tem nenhuma lesão e está liberado para entrar em campo.

Pelo lado do Galo, o atacante Dudu não poderá participar da partida em São Paulo. O jogador foi condenado pelo STJD a seis jogos de suspensão e multa, nesta sexta-feira, em razão das ofensas proferidas a Leila Pereira.

✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X ATLÉTICO-MG

15ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: domingo, 20 de julho de 2025, às 17h30 (de Brasília);

📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo;

📺 Onde assistir: TV Globo e Premire;

🟨 Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ);

🚩 Auxiliares: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ);

🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Facundo Torres, Felipe Anderson e Vitor Roque.

ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)

Éverson; Natanael, Lyanco, Junior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Gabriel Menino, Igor Gomes e Gustavo Scarpa; Hulk, Rony.