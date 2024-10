Arena Castelão: como chegar e onde é cada portão

A Arena Castelão é o maior estádio do Ceará. Saiba como chegar e onde estão localizados os portões de entrada para facilitar o acesso ao estádio. (Foto: Governo do Estado do Ceará)







Publicada em 26/10/2024

A Arena Castelão, em Fortaleza, é o maior estádio do estado do Ceará e um dos mais modernos do Brasil. Com capacidade para quase 64 mil pessoas, o estádio recebe jogos importantes, especialmente dos clubes locais como Ceará e Fortaleza, além de grandes eventos como shows e competições internacionais. Se você vai à Arena Castelão, é essencial saber como chegar e a localização dos portões para garantir uma entrada tranquila.

Como chegar à Arena Castelão

A Arena Castelão está localizada na Avenida Alberto Craveiro, 2901, no bairro Castelão, zona sudeste de Fortaleza. Veja as principais opções de transporte:

Ônibus

A Arena Castelão é servida por várias linhas de ônibus, incluindo as linhas 041 (Parangaba/Papicu via Oliveira Paiva), 680 (José Walter/Papicu), e 606 (Conjunto Palmeiras/BR-116/Centro), que passam pelas principais vias próximas ao estádio.

Carro

Para quem vai de carro, a Arena Castelão oferece estacionamento com cerca de 4.200 vagas. Além disso, há estacionamentos alternativos nas proximidades, principalmente ao longo da Avenida Alberto Craveiro e vias adjacentes. O acesso ao estádio é feito principalmente pela Avenida Alberto Craveiro.

Aplicativos de transporte

O uso de táxis ou carros por aplicativos também é uma opção prática, com pontos de embarque e desembarque nas proximidades do estádio. Em dias de jogos ou eventos, é recomendado chegar mais cedo devido ao aumento dos preços e do trânsito.

Onde ficam os portões da Arena Castelão

A Arena Castelão conta com 18 portões de entrada, distribuídos de maneira a facilitar o acesso de torcedores e visitantes. Aqui está a distribuição dos principais portões:

Portão A1 e A2

Localizados na Avenida Alberto Craveiro, esses portões são destinados a setores VIP e camarotes, além de serem utilizados pela imprensa e autoridades.

Como chegar aos Portões B1, B2, B3 e B4 da Arena Castelão

Situados na Rua do Contorno, esses portões dão acesso aos setores populares e cadeiras superiores, principalmente na área sul do estádio.

Portões C1, C2 e C3

Localizados próximos à Rua do Contorno, esses portões atendem aos setores inferiores, com entrada facilitada para a área central e norte do estádio.

Como chegar aos Portões D1 e D2 da Arena Castelão

Também localizados na Rua do Contorno, esses portões são destinados aos torcedores que acessam a arquibancada inferior.

Cada portão é bem sinalizado, e é fundamental verificar no seu ingresso o portão correspondente ao seu setor para garantir uma entrada rápida e tranquila.

