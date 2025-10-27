Ingressos de Cruzeiro x Vitória estão à venda, com promoção: veja preços e como comprar

O Cruzeiro decidiu manter a promoção no preço dos ingressos para a partida contra o Vitória, sábado (1º), às 16h, no Mineirão, pela 31ª rodada do Brasileirão. Nos jogos anteriores com preço reduzido, o público foi de quase 51 mil torcedores no empate por 1 a 1 com o Sport e de mais de 40 mil presentes na vitória sobre o Fortaleza por 1 a 0.

Com um público total de 970.664 torcedores nos jogos no Mineirão nesta temporada, o Cruzeiro deverá atingir a marca de 1 milhão na partida deste sábado (1º), incluindo todas as competições de 2025.

Os torcedores sócios do Programa 5 Estrelas vão pagar apenas R$ 30 em qualquer setor do estádio. Para os não sócios, os preços serão de R$ 60 nos setores laranja e amarelo e de R$ 80 nos setores vermelho e roxo inferior – o setor roxo superior, inicialmente, não será aberto.

A venda começou às 16h desta segunda-feira (27) para os sócios do Programa 5 Estrelas. Para o não-sócio e torcedores do Vitória, a comercialização se inicia às 20h.

Os torcedores da Raposa fazem a compra pelo site ingresso.cruzeiro.com.br ou pelo app Cruzeiro Nação Azul, enquanto a venda para os torcedores do Vitória é feita pelo site baladapp.com.br ou pelo aplicativo BaladAPP. Há limite de venda de dois ingressos por CPF.

Todos os torcedores a partir dos 16 anos, inclusive os do Vitória, têm de estar com a biometria facial cadastrada para ter acesso ao Mineirão. O cadastramento é feito pelo site suacara.cruzeiro.com.br. Menores de 16 anos não terão essa obrigatoriedade, podendo acessar o Mineirão com a apresentação do ingresso via QR Code, junto com o documento de identificação.

O espaço destinado aos torcedores do time baiano, como de costume, será o Setor Roxo Superior Visitante (Portão A), no valor de R$ 80, a inteira e R$ 40, a meia – também preços promocionais. Não haverá venda física nas bilheterias do Mineirão. O acesso é pelo portão 6 do Ginásio Mineirinho, na avenida Antônio Abrahão Caram.

Veja o preço dos ingressos para Cruzeiro x Vitória:

Amarelo (Superior e Inferior) - Inteira: R$ 60,00 / Meia: R$ 30,00

Laranja (Superior e Inferior) - Inteira: R$ 60,00 / Meia: R$ 30,00

Vermelho (Superior e Inferior) - Inteira: R$ 80,00 / Meia: R$ 40,00

Roxo (Superior) (Visitante) – Inteira: R$ 80,00 / Meia: R$ 40,00

Roxo (Inferior) - Inteira: R$ 80,00 / Meia: R$ 40,00

Camarote Vermelho – Preço único: R$ 425,00

Como chegar ao Mineirão

