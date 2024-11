Mineirão: como chegar e onde é cada portão

O Mineirão, em Belo Horizonte, é um dos estádios mais tradicionais do Brasil. Descubra como chegar e onde estão localizados os portões de entrada. (Foto: Governo do Estado de Minas Gerais)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 06/11/2024 - 06:18 • São Paulo

O Estádio Governador Magalhães Pinto, mais conhecido como Mineirão, é o principal estádio de Minas Gerais e um dos maiores do Brasil. Com capacidade para mais de 60 mil pessoas, o estádio é palco de grandes partidas de futebol e eventos, sendo a casa principal do Cruzeiro. Foi também a casa do Atlético Mineiro até agosto de 2023, quando o Galo inaugurou a Arena MRV. Se você está planejando assistir a uma partida ou participar de um evento no Mineirão, é fundamental saber como chegar e conhecer os portões de entrada para garantir uma chegada tranquila.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Como chegar ao Mineirão

O Mineirão está localizado na Avenida Antônio Abrahão Caram, 1001, no bairro São José, em Belo Horizonte. Confira as principais opções de transporte:

Ônibus

Diversas linhas de ônibus atendem o Mineirão, em lista que inclui os MOVE 51, 63, 64, 5250 e 6350, além das linhas 5106 e 5401. Os circulares 503 e 504, assim como o suplementar S53, também passam pelo estádio..

Carro

O estacionamento do Mineirão oferece 2.800 vagas, mas nos dias de eventos a demanda é alta, por isso recomenda-se chegar cedo. Portões de acesso estrutura: São duas amplas entradas, a Esplanada Sul (localizada na Av. Coronel Oscar Paschoal) e a Esplanada Norte (localizada na Av. Abrahao Caram). O estádio possui três entradas de estacionamento para o público em dias de jogos e eventos. Um está localizado na Avenida C, outro na Abrahão Caram e o terceiro na Avenida Coronel Oscar Paschoal. Existem também opções de estacionamentos em locais próximos, como o Mineirinho e na Avenida Carlos Luz. O acesso ao estádio pode ser feito pela Avenida Antônio Abrahão Caram ou pela Avenida Presidente Carlos Luz.

Bicicleta

Para quem quer ir de bike, o Mineirão conta com dois bicicletários que somam 98 vagas, onde a parada é gratuita. Um deles fica na Esplanada Sul, na entrada da avenida Carlos Luz, e o outro no Estacionamento G1 coberto, logo após a entrada pela avenida Antônio Abrahão Caram, com capacidade para 98 bicicletas.

Táxi e aplicativos

Existem pontos de táxi próximos ao estádio, como na Avenida Antônio Abrahão Caram e na Avenida Cel. Oscar Paschoal. É uma boa opção para quem deseja evitar o trânsito e o estacionamento.

Onde ficam os portões do Mineirão

O Mineirão possui seis portões principais, distribuídos ao redor do estádio para facilitar o acesso do público. Confira a localização de cada um:

Como chegar ao Portão A do Mineirão

Localizado na Esplanada Norte, é utilizado principalmente pela torcida do Atlético-MG em dias de jogos e por torcedores com ingressos para os setores superiores do estádio.

Portão B

Situado na Esplanada Sul, com acesso pela Avenida Presidente Carlos Luz (Catalão), é utilizado pelos torcedores do Cruzeiro em dias de jogos e para os setores inferiores.

Como chegar ao Portão C do Mineirão

Também na Esplanada Sul, próximo ao Portão B, esse portão atende setores populares e é utilizado em eventos como shows e festivais.

Portão D

Localizado na Esplanada Sul, com acesso pela Avenida Presidente Carlos Luz (Catalão), utilizado para setores superiores e populares.

Como chegar ao Portão E do Mineirão

Também na Esplanada Norte, acessado pela Avenida Antônio Abrahão Caram, geralmente usado para setores mistos e visitantes.

Portão F

Situado na Avenida Antônio Abrahão Caram, a Esplanada Norte é o acesso destinado à imprensa e autoridades, garantindo uma entrada separada e exclusiva.

Portão de visitantes

O setor da torcida visitante fica no Roxo Superior, e o portão de acesso é na Avenida Antônio Abrahão Caram.

Dicas de como chegar ao Mineirão e facilitar o acesso