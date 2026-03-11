Textor e dirigentes do Botafogo são ameaçados de morte após eliminação na Libertadores

Dirigentes da SAF do Botafogo receberam ameaças físicas e de morte na manhã desta quarta-feira (11), após números de telefone pessoais serem divulgados em grupos de torcedores. O episódio ocorreu horas depois da eliminação do clube na Libertadores, com derrota por 1 a 0 para o Barcelona de Guayaquil no estádio Nilton Santos.

continua após a publicidade

➡️ Botafogo eliminado é recado claro a John Textor sobre condução e planejamento

Membros da diretoria pretendem registrar um boletim de ocorrência ainda nesta quarta-feira por causa das ameaças recebidas. A informação foi divulgada primeiro pela ESPN e confirmada pela apuração do Lance!.

Entre os dirigentes que tiveram os contatos divulgados estão o proprietário da SAF do clube, John Textor, e o diretor de gestão esportiva, Alessandro Brito.

continua após a publicidade

O vazamento dos números ocorreu após a eliminação na terceira fase preliminar da Libertadores. No confronto, o Botafogo empatou por 1 a 1 no jogo de ida, em Guayaquil, e foi derrotado por 1 a 0 na volta, no Rio de Janeiro.

O Glorioso volta a campo no próximo sábado (14), quando enfrenta o Flamengo no estádio Nilton Santos, em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

John Textor é o dono da SAF do Botafogo, eliminado na terceira fase preliminar da Libertadores 2026 (Foto: Juan Mabromata/AFP)

➡️ Aposte nos jogos do Fogão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.