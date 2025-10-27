Jardim não terá dupla de zaga titular no próximo jogo do Cruzeiro

O técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, novamente não terá todos os titulares à disposição para a próxima partida, sábado (1º), contra o Vitória, no Mineirão, às 16h, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas agora o desfalque está concentrado num setor da equipe: a dupla de zaga Fabrício Bruno e Villalba terá de cumprir suspensão contra o time baiano.

No empate com o Palmeiras por 0 a 0, domingo (26), no Allianz Parque, Leonardo Jardim pôde contar com a formação ideal pela primeira vez nas últimas seis partidas. Os problemas de suspensão, contusão e até convocação para a Seleção Brasileira vinham se alternando desde a derrota para o Vasco por 2 a 0, em São Januário, pela 25ª rodada.

Fabrício Bruno foi expulso pelo árbitro Rafael Klein aos 25 minutos do segundo tempo do jogo contra o Palmeiras e terá de cumprir suspensão automática. Será a terceira vez nas últimas cinco partidas do Cruzeiro que o zagueiro fica de fora. Fabrício desfalcou o time no empate por 1 a 1 com o Sport, devido ao acúmulo de cartões amarelos, e não enfrentou o Atlético-MG porque estava com a Seleção Brasileira para os amistosos na Ásia.

Villalba, diante do Vitória, cumprirá suspensão pelo terceiro cartão amarelo – o zagueiro foi advertido consecutivamente nos últimos três jogos. Será a terceira vez que o argentino fica de fora da equipe por causa de cartões amarelos. O zagueiro cumpriu suspensão na vitória sobre o Palmeiras por 2 a 1, no Mineirão, no turno, e na recente derrota por 2 a 0 para o Vasco, em São Januário.

Cruzeiro terá nova dupla de zaga contra o Vitória, sábado (1º), no Mineirão

O técnico Leonardo Jardim deverá optar pela dupla João Marcelo e Jonathan Jesus. O ex-zagueiro do Ceará tem sido o reserva imediato dos titulares e foi titular contra Vasco, Sport e Atlético-MG, além de ter entrado na partida contra o Palmeiras, domingo (26).

João Marcelo sofreu grave lesão no joelho direito em fevereiro e, depois da cirurgia e da recuperação, atuou apenas duas vezes, entrando no decorrer dos jogos contra Vasco e Sport. Agora, terá a oportunidade de começar jogando diante do Vitória, sábado (1º).

As outras opções de Jardim são o paraguaio Gamarra, que não joga desde a derrota para o Defensa y Justicia, pela Vitória Cup, em julho. Pelo Brasileiro, o zagueiro atuou apenas contra Mirassol e Internacional, nas duas primeiras rodadas.

O jovem Kauã Prates, de 17 anos, também pode ser usado na zaga. No Cruzeiro, o jogador atua como lateral-esquerdo, mas na Seleção Brasileira Sub-17 é escalado pelo técnico Dudu Patetuci como zagueiro.

Os jogadores do Cruzeiro estão de folga nesta segunda-feira (27) e se reapresentam na Toca da Raposa na tarde de terça-feira (28).