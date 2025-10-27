A CBF divulgou o áudio do VAR da partida em que Palmeiras e Cruzeiro ficaram no 0 a 0, neste domingo (26), no Allianz Parque, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O árbitro do VAR, Daniel Nobre Bins, recomenda a revisão do lance em que o zagueiro Gustavo Gómez atinge o atacante Wanderson, aos 12 minutos do primeiro tempo, para uma possível expulsão do capitão palmeirense. O árbitro de campo, Rafael Rodrigo Klein, após rever a jogada por várias vezes, mostra apenas o cartão amarelo.

- Recomendo revisão para possível cartão vermelho. No nosso entendimento, o Gustavo Gómez tira a bola e não recolhe a perna, continua o movimento e atinge a canela do jogador adversário em intensidade alta – afirmou Daniel Nobre Bins.

Rafael Klein, que não havia mostrado nem o amarelo para o zagueiro do Palmeiras, antes da chamada do VAR, pede para rever o lance desde o início e toma a decisão:

- Quero ver porque esse jogador toca a bola primeiro e se ele tinha tempo para recolher a perna. O jogador chuta a bola e não tem tempo para tirar essa perna. Tiro livre direto e cartão amarelo – define o árbitro de campo.

Comentaristas de arbitragem concordam com posição do VAR de Palmeiras x Cruzeiro

Na opinião de vários comentaristas de arbitragem, incluindo Paulo César de Oliveira, da "Globo", o zagueiro Gustavo Gómez deveria ter sido expulso.

Árbitro Rafael Klein prejudicou o Cruzeiro no empate com o Palmeiras (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

A atuação do árbitro Rafael Rodrigo Klein revoltou o técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, que fez um forte desabafo após a partida e encerrou rapidamente da entrevista coletiva no Allianz Parque.