Palmeiras e Flamengo lideram ranking de clubes mais valiosos fora da Europa; veja lista
Com Palmeiras no topo, Brasil e Arábia Saudita dominam o Top 10 do CIES
De acordo com o levantamento do CIES Football Observatory, o Palmeiras se isolou como o elenco mais valioso do mundo fora do eixo europeu, atingindo a marca impressionante de € 322 milhões (R$ 2,1 bilhões). O clube alviverde é seguido pelo Flamengo, consolidando a hegemonia brasileira no topo da pirâmide financeira.
No entanto, o destaque do relatório é a invasão saudita. Com investimentos pesados, a Saudi Pro League colocou cinco equipes entre as dez primeiras. Já o futebol argentino vive uma realidade oposta: o Boca Juniors aparece apenas na 9ª posição, simbolizando o momento de retração do país vizinho.
|Posição
|Clube
|País
|Valor de Mercado
1º
Palmeiras
Brasil
€ 322 milhões
2º
Flamengo
Brasil
€ 190 milhões
3º
Al-Hilal
Arábia Saudita
€ 172 milhões
4º
Al-Qadsiah
Arábia Saudita
€ 170 milhões
5º
Al-Ittihad
Arábia Saudita
€ 167 milhões
6º
Al-Nassr
Arábia Saudita
€ 158 milhões
7º
Al-Ahli
Arábia Saudita
€ 157 milhões
8º
Botafogo
Brasil
€ 130 milhões
9º
Boca Juniors
Argentina
€ 119 milhões
10º
Fluminense
Brasil
€ 117 milhões
A presença do Boca Juniors na 9ª posição (€ 119 milhões) é um termômetro da crise que assola o futebol argentino. Enquanto os clubes brasileiros se beneficiam de gestões mais profissionais e da força das SAFs (como o Botafogo), e os sauditas usam o capital estatal, o gigante de Buenos Aires luta contra a desvalorização do peso e a fuga precoce de talentos.
O Rio de Janeiro ainda marca presença com Botafogo (€ 130 mi) e Fluminense (€ 117 mi), mostrando que o investimento das SAFs e a manutenção de talentos de Xerém seguem valorizando o produto nacional.
