Palmeiras e Flamengo lideram ranking de clubes mais valiosos fora da Europa; veja lista

Com Palmeiras no topo, Brasil e Arábia Saudita dominam o Top 10 do CIES

Pedro Bernardo Antonio dos Santos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porMárcio Iannacca,
Dia 11/03/2026
17:05
Atualizado há 1 minutos
Pedro, do Flamengo, é marcado de perto por jogadores do Palmeiras (Foto: GIlvan de Souza/Flamengo)
De acordo com o levantamento do CIES Football Observatory, o Palmeiras se isolou como o elenco mais valioso do mundo fora do eixo europeu, atingindo a marca impressionante de € 322 milhões (R$ 2,1 bilhões). O clube alviverde é seguido pelo Flamengo, consolidando a hegemonia brasileira no topo da pirâmide financeira.

NOVORIZONTINO-PALMEIRAS: CAMPEONATO PAULISTA 2026
Palmeiras conquistou o Campeonato Paulista 2026 (Foto: Guilherme Veiga/GazetaPress)

No entanto, o destaque do relatório é a invasão saudita. Com investimentos pesados, a Saudi Pro League colocou cinco equipes entre as dez primeiras. Já o futebol argentino vive uma realidade oposta: o Boca Juniors aparece apenas na 9ª posição, simbolizando o momento de retração do país vizinho.

PosiçãoClubePaísValor de Mercado

Palmeiras

Brasil

€ 322 milhões

Flamengo

Brasil

€ 190 milhões

Al-Hilal

Arábia Saudita

€ 172 milhões

Al-Qadsiah

Arábia Saudita

€ 170 milhões

Al-Ittihad

Arábia Saudita

€ 167 milhões

Al-Nassr

Arábia Saudita

€ 158 milhões

Al-Ahli

Arábia Saudita

€ 157 milhões

Botafogo

Brasil

€ 130 milhões

Boca Juniors

Argentina

€ 119 milhões

10º

Fluminense

Brasil

€ 117 milhões

Arrascaeta e jogadores do Flamengo comemoram titulo da Libertadores conquistado em cima do Palmeiras (Foto: Marco Galvão/Zimel Press/Gazeta Press) <br>
A presença do Boca Juniors na 9ª posição (€ 119 milhões) é um termômetro da crise que assola o futebol argentino. Enquanto os clubes brasileiros se beneficiam de gestões mais profissionais e da força das SAFs (como o Botafogo), e os sauditas usam o capital estatal, o gigante de Buenos Aires luta contra a desvalorização do peso e a fuga precoce de talentos.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

O Rio de Janeiro ainda marca presença com Botafogo (€ 130 mi) e Fluminense (€ 117 mi), mostrando que o investimento das SAFs e a manutenção de talentos de Xerém seguem valorizando o produto nacional.

