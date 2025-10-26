Como se não bastasse a árdua luta contra a zona de rebaixamento, o Vitória se vê diante de mais uma preocupação neste Campeonato Brasileiro depois da derrota para o Corinthians, no último sábado. Aos 25 minutos do primeiro tempo, o goleiro titular Lucas Arcanjo sentiu um desconforto no joelho e foi prontamente substituído por Thiago Couto.

O arqueiro reserva do Vitória, inclusive, aproveitou a rara oportunidade e fez ao menos duas grandes defesas no Barradão, a principal delas em chute à queima-roupa de Matheus Bidu na pequena área, aos 41 minutos do primeiro tempo.

Thiago Couto em ação contra o Corinthians (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

Ainda assim, Lucas Arcanjo segue como "porto seguro" do Vitória e passa confiança à torcida e ao elenco, além de toda a identificação que tem com o clube. Ele deve passar por exames nesta segunda-feira para avaliar a gravidade do problema.

Arcanjo é desfalques do Vitória contra o Cruzeiro

Mesmo sem passar por avaliações médicas, Arcanjo é desfalque certo para o confronto contra o Cruzeiro, marcado para as 16h do próximo sábado (horário de Brasília), no Mineirão, pela 31ª rodada. O atleta estava pendurado e forçou um cartão amarelo já no banco de reservas para cumprir suspensão automática. Uma pista de que a recuperação plena do goleiro pode levar mais de uma semana.

— Torcer para o Arcanjo não ter sofrido nada grave, é um atleta valorizado, que vem com confiança alta desde que chegamos. Thiago é um excelente goleiro, mas não vem com ritmo de jogo — destacou Jair Ventura, em entrevista coletiva.

Lucas Arcanjo em treino do Vitória (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Formado na base do Vitória, Lucas Arcanjo construiu a carreira no clube baiano e tem 227 jogos com a camisa vermelha e preta. Esta, por sinal, é a temporada que ele mais entrou em campo, com 51 partidas ao todo.