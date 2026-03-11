Vasco deve ter mudanças no time contra o Palmeiras; veja provável escalação
Partida será a estreia do treinador Renato Gaúcho pelo Cruz-Maltino
O Vasco finaliza nesta quarta-feira (11) a preparação para enfrentar o Palmeiras nesta quinta-feira (12), às 19h30 (de Brasília), em São Januário, em duelo que marcará a estreia do técnico Renato Gaúcho no comando da equipe cruz-maltina.
A principal mudança deve ocorrer na estrutura tática. Sob o comando de Fernando Diniz, o Vasco vinha atuando no esquema 4-2-3-1. Com Renato, a tendência é a adoção de um 4-4-2 mais equilibrado, com maior presença de volantes no meio-campo.
Volantes podem ganhar espaço
A nova formação pode beneficiar jogadores que perderam espaço ao longo da temporada. Nomes como Tchê Tchê e Hugo Moura aparecem como opções fortes para integrar o meio-campo, que deve contar com três atletas de características mais defensivas.
Disputas na defesa
Na lateral direita, Paulo Henrique pode retornar ao time titular após terminar a passagem de Diniz como reserva de Puma Rodríguez. Já na zaga, a disputa pela vaga ao lado de Robert Renan segue aberta entre Carlos Cuesta e Alan Saldivia.
Mudanças no ataque
No setor ofensivo, o atacante David pode receber uma nova oportunidade e ser testado como centroavante. O jogador, que esteve próximo de deixar o clube no início do ano rumo ao Vitória, ganha espaço diante do desempenho abaixo do esperado dos atacantes Spinelli e Brenner.
Provável escalação do Vasco
Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta (Saldivia), Robert Renan e Lucas Piton; Barros (Hugo Moura), Thiago Mendes, Tchê Tchê e Nuno Moreira; Andrés Gómez e David.
Novo capitão do Vasco
Conforme antecipado pelo Lance!, O volante Thiago Mendes deve assumir a braçadeira de capitão, que estava com o goleiro Léo Jardim desde a saída de Philippe Coutinho.
