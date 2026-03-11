Última vitória do Vasco sobre o Palmeiras em São Januário expõe contraste entre clubes

O reencontro entre Vasco e Palmeiras em São Januário carrega um peso histórico recente. As equipes voltam a se enfrentar na Colina Histórica após um longo intervalo sem duelos no estádio. A última vez que o Cruz-Maltino venceu o rival alviverde em casa aconteceu em 2012, em um cenário bem diferente daquele que envolve os dois clubes atualmente.

Na ocasião, o Vasco venceu por 3 a 1, de virada. O Palmeiras abriu o placar com o atacante Luan, mas o time carioca reagiu com gols de Nilton, Juninho Pernambucano e Carlos Tenorio, garantindo o triunfo diante da torcida vascaína.

Juninho comemora gol pelo Vasco em sua segunda passagem (Foto: Divulgação/Vasco)

Aquele período representava um dos momentos mais fortes do Vasco no século. O clube ainda vivia o embalo da conquista da Copa do Brasil de 2011, que até hoje segue como o último grande título nacional do time carioca. O elenco era formado por jogadores experientes e de destaque no futebol brasileiro.

Entre os pilares da equipe estavam o goleiro Fernando Prass, o zagueiro Dedé, o meia Felipe e o centroavante Alecsandro, todos campeões da Copa do Brasil no ano anterior. A eles se somava Juninho Pernambucano, ídolo do clube que havia retornado ao Vasco pouco depois da conquista e era uma das principais referências técnicas do time.

Do lado palmeirense, a situação era bastante diferente. Apesar de contar com jogadores talentosos, como o meia chileno Jorge Valdivia e o centroavante argentino Hernán Barcos, o Palmeiras vivia um momento delicado no Campeonato Brasileiro. Naquele momento da competição, o clube paulista ocupava a penúltima colocação, lutando para sair da zona de rebaixamento na 24ª rodada.

O contraste aumentaria no final da temporada. Mesmo avançando na Copa do Brasil — competição que acabaria conquistando naquele ano — o Palmeiras terminou o Brasileirão rebaixado para a Série B pela segunda vez em sua história.

Naquele momento, os históricos recentes dos dois clubes ainda eram relativamente parecidos em termos de conquistas e quedas. Ambos tinham uma Copa Libertadores, e também acumulavam dois rebaixamentos cada em suas histórias.

No Campeonato Brasileiro, o Palmeiras já levava vantagem, com oito títulos contra quatro do Vasco. Na Copa do Brasil, cada clube tinha apenas uma conquista. Nos campeonatos estaduais, o cenário também era equilibrado, com números semelhantes de títulos.

Desde 2012, Palmeiras e Vasco vivem cenários opostos

Com o passar dos anos, porém, esse equilíbrio histórico deixou de existir. Desde então, o Palmeiras ampliou significativamente sua galeria de troféus. O clube conquistou mais duas Copas Libertadores, quatro Campeonatos Brasileiros e três Copas do Brasil, além de acumular novos títulos do Campeonato Paulista, chegando a 27 conquistas estaduais.

Já o Vasco viveu um período de maior instabilidade. O clube carioca sofreu três novos rebaixamentos no Campeonato Brasileiro desde então e não voltou a conquistar títulos nacionais de grande expressão.

Infográfico mostra conquistas do Vasco e Palmeiras em 2012 em comparação com 2026 (Foto: Gemini)

Por isso, o reencontro entre as equipes em São Januário também simboliza o contraste entre duas trajetórias que seguiram caminhos diferentes ao longo da última década — desde aquela tarde de 2012, quando o Vasco virou sobre o Palmeiras e celebrou sua última vitória sobre o rival paulista na Colina Histórica.