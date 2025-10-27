Técnico do Cruzeiro aponta principais problemas do futebol brasileiro

O técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, além de fazer um desabafo sobre a arbitragem brasileira, após o empate por 0 a 0 com o Palmeiras, neste domingo (26), no Allianz Parque, pelo Brasileirão, apontou o que entende ser os principais problemas do futebol brasileiro: árbitros amadores, gramados desiguais e calendário ruim.

- Hoje (domingo), o Gabriel me perguntou se acho que o Brasil está no top 5 da minha experiência internacional. Eu disse que não. Não estou aqui para puxar o saco de ninguém. Enquanto um grupo de profissionais estiver sendo gerido, arbitrado ou avaliado dentro de campo por um conjunto de amadores, enquanto não houver uma organização dos gramados, para que todos sejam iguais, enquanto não houver um sindicato dos jogadores forte para defender os interesses dos jogadores em um calendário, enquanto não houver essas coisas todas, não vamos entrar no top 5. Temos talento, temos emoção, temos os fãs mais espetaculares com os quais eu trabalhei, torcedores, como vocês dizem... mas sinceramente não sei se tudo isto vale a pena – declarou Leonardo Jardim.

O técnico do Cruzeiro decidiu, então, encerrar a entrevista coletiva no Allianz Parque. Antes, Leonardo Jardim se disse frustrado com a situação e ameaçou não continuar trabalhando no futebol brasileiro.

Jardim enumerou alguns erros do árbitro Rafael Rodrigo Klein, e a principal reclamação foi quanto à expulsão do zagueiro Fabrício Bruno, aos 25 minutos do segundo tempo. Para o técnico do Cruzeiro, não houve nem falta do jogador no meia Allan, do Palmeiras. Leonardo Jardim chegou a arremessar uma garrafinha d´'agua no chão, à beira do campo, durante a partida.

Técnico Leonardo Jardim ficou indignado com a arbitragem de Palmeiras x Cruzeiro (Foto: Caíque Coufal/Cruzeiro)

Técnico perde dupla de zaga para a próxima partida do Cruzeiro

Os jogadores do Cruzeiro não falaram na zona mista no Allianz Parque. Apenas o goleiro Cássio deu entrevista na saída do campo e pediu união de dirigentes e jogadores para que a arbitragem brasileira possa melhorar. Cássio preferiu não reclamar de nenhum lance da partida com o Palmeiras.

Os jogadores ficam de folga nesta segunda-feira (27) e se reapresentam na tarde da terça (28), na Toca da Raposa. Para a próxima partida, sábado (1º), contra o Vitória, às 16h, no Mineirão, Leonardo Jardim perdeu a dupla de zaga titular. Além do expulso Fabrício Bruno, o zagueiro Villalba terá de cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo.