Com final eletrizante, Atlético-MG e Remo ficam no empate na Arena MRV

Em um duelo movimentado na Arena MRV, Atlético e Remo empataram em 3 a 3 pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O Leão do Norte chegou a marcar o gol da vitória aos 43 minutos do segundo tempo, mas, no último lance da partida, o Galo conseguiu igualar o placar, deixando tudo igual em Belo Horizonte.

Em duelo movimentado na Arena MRV, Atlético e Remo empataram em 3 a 3 pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O Leão do Norte chegou a ficar à frente do placar no final, ao fazer o 3º gol aos 43 minutos do segundo tempo, mas, no último lance, o Galo conseguiu empatar o jogo.

continua após a publicidade

Com o empate, as duas equipes chegam a dois pontos no campeonato. O Galo ocupa a 14ª colocação, e o Remo vem logo atrás, em 15°.

Como foi o jogo?

O Atlético fez valer o mando de campo e iniciou a partida pressionando, com maior volume ofensivo. A primeira grande chance saiu aos 11 minutos; Victor Hugo deu um passe pelo alto e encontrou Cuello livre na área. O atacante finalizou de primeira e acertou a trave, quase abrindo o placar para o Alvinegro.

Depois de pressionar nos primeiros 20 minutos, o Atlético enfim abriu o placar, aos 21. Victor Hugo interceptou um passe na intermediária, e a bola sobrou para Hulk. O atacante avançou, invadiu a área e finalizou com força, sem chances para o goleiro.

continua após a publicidade

O Atlético desperdiçou oportunidades de ampliar o placar e acabou sofrendo o empate no fim do primeiro tempo. Alef Manga fez boa jogada pela esquerda e cruzou para o meio da área, encontrando Vitor Bueno. Na primeira finalização, o chute foi bloqueado, mas a bola voltou para o próprio meia, que, na segunda tentativa, finalizou alto para deixar tudo igual.

Hulk comemora gol contra o Remo (Foto: Clayton Carvalho Fernandes/Gazeta Press)

O Remo voltou melhor para o segundo tempo, passou a atuar no campo ofensivo e chegou a marcar logo aos seis minutos, mas o gol foi anulado.

Após cruzamento para a área, João Pedro empurrou Alonso, que não conseguiu fazer o corte. A bola sobrou para Leonel Picco, que finalizou para as redes. O árbitro validou o lance em campo, mas, após revisão do VAR, anulou o gol por falta no defensor atleticano.

continua após a publicidade

Apesar de o Remo jogar melhor na segunda etapa, foi o Atlético que se mostrou mais eficiente e voltou à frente no placar. Hulk cobrou falta na área, e o zagueiro Ruan subiu firme para testar e marcar, colocando o Galo novamente na frente.

Na reta final, o jogo ficou eletrizante e cheio de reviravoltas. Pikachu empatou para o Remo, e, nos acréscimos, Alef Manga colocou o Leão do Norte à frente. No entanto, no último lance da partida, Dudu marcou para o Galo e garantiu o empate na Arena MRV.

Atlético e Remo empatam na Arena MRV (Paulo Ti / GazetaPress)

Próximos jogos de Atlético e Remo

O Atlético volta à campo no próximo sábado (11) às 19h contra o Itabirito, em jogo da última rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro. Já o Remo joga amanhã, já nessa quinta-feira (13), contra o Castanhal pelo Campeonato Paraense. Isso se dá porque o estadual não para para as disputas nacionais. O Leão utilizará uma equipe totalmente alternativa.

Atlético-MG 3 x 3 Remo

3° rodada - Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: quarta-feira, 11 de fevereiro às 20h (horário de Brasília)

📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte

🥅 Gols: Hulk (21'/1°T - CAM) Vitor Bueno (42'/1°T - REM) Ruan (25'/2°T) Pikachu (42'/2°T-REM) Alef Manga (47'/2°T-REM) Dudu (54'/2°T)

🟨 Cartões amarelos: João Pedro, Kayky Almeida (REM)

🟥 Cartões vermelhos:

Atlético-MG (Técnico: Jorge Sampaoli)

Éverson; Preciado (Dudu), Ruan, Junior Alonso e Renan Lodi; Alan Franco, Maycon, Victor Hugo e Reinier (Reinier); Cuello (Scarpa) e Hulk (Igor Gomes)

Remo (Técnico: Juan Carlos Osorio)

Marcelo Rangel; João Lucas, Marllon, Kayky Almeida e Sávio (Léo Andrade); Zé Ricardo, Patrick de Paula e Leonel Picco (Zé Wellison); Vitor Bueno (Pikachu), Alef Manga e João Pedro (Diego Hernandez)

🟨 Arbitragem: Matheus Delgado Candançan (SP)

🚩 Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Luis Carlos de Franca Costa (RN)

📺 VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)