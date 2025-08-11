menu hamburguer
CBF divulga áudios do VAR na anulação do gol do Ceará contra o Palmeiras

Abel Ferreira saiu em defesa do clube cearense

Palmeiras venceu o duelo por 2 a 1 (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)
imagem cameraPalmeiras venceu o duelo por 2 a 1 (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)
Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 11/08/2025
09:00
  • Matéria
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou os áudios do VAR referentes à vitória do Palmeiras sobre o Ceará, neste domingo (11), pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time alviverde venceu por 2 a 1.

O lance em questão aconteceu aos 36 minutos do segundo tempo. Pedro Raul tocou para Galeano, que rapidamente serviu Aylon. O atacante aproveitou o bom passe e empatou o jogo. No entanto, após análise do VAR, o gol foi anulado por impedimento.

O árbitro de vídeo Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG) comunicou a decisão ao árbitro da partida, Lucas Paulo Torezin (PR), que confirmou a anulação do gol. A CBF disponibilizou os áudios dessa comunicação para esclarecimento público.

VAR: Traçar linha, possível impedimento, ok?! Joelho e ombro.
VAR: Impedimento confirmado. Decisão factual. 

Árbitro Lucas Paulo Torezin, do Paraná (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)
Árbitro Lucas Paulo Torezin, do Paraná (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Abel Ferreira saiu em defesa do Ceará

O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, voltou a comentar sobre a arbitragem de vídeo em jogos do futebol brasileiro. Após reclamar das linhas traçadas pela equipe do VAR na eliminação nas oitavas de final da Copa do Brasil, o profissional afirmou que, neste domingo, o Ceará teria motivos para fazer o mesmo.

- No final do jogo contra o Corinthians eu reclamei que o VAR é arcaico. Hoje, se calhar, nosso adversário (Ceará) pode falar o mesmo. Existe muitas coisas que temos que melhorar - afirmou de formar sincera o treinador.

O que vem pela frente?

Com a vitória dentro do Allianz, o Palmeiras chegou aos 36 pontos, quatro atrás do líder Flamengo, que possui uma partida a mais. Agora, a equipe inicia preparação para o duelo contra o Universitário, no Peru, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores.

O técnico Léo Condé terá uma nova semana livre para treinos e ajustes em sua equipe. O próximo jogo do Alvinegro será no sábado (16), diante do RB Bragantino, na Arena Castelão. O embate terá início às 16h (de Brasília).

