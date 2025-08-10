Aylon lamenta derrota do Ceará e comenta gol anulado contra o Palmeiras

O Ceará perdeu para o Palmeiras por 2 a 1 na tarde deste domingo (10), no Allianz Parque, pela 19ª rodada do Brasileirão. Aylon anotou o que seria o gol do 2 a 2, mas o lance foi anulado por impedimento. O atacante comentou a respeito da marcação.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

— A gente sabia que o jogo seria muito difícil. Viemos com uma proposta de jogo que até deu certo, até a gente fazer o gol. Depois acho que a gente baixou demais, tomamos a virada. Tentamos empatar de qualquer jeito ali - disse.

— Pode ser que [o lance do gol] esteja um pouquinho impedido, mas essa linha que traçam, a gente não consegue ter uma certeza. Mas é trabalhar, agora tem jogo em casa contra o RB Bragantino. É voltar a vencer em casa que a gente consegue fazer um grande campeonato - finalizou o atacante.

continua após a publicidade

➡️ Palmeiras vira em minutos e derrota Ceará pelo Brasileirão

Partida entre Palmeiras e Ceará, pelo Brasileirão (Foto: Felipe Santos/Ceará SC)

Alvinegro perde de virada

Em campo, depois de um 1º tempo com poucas oportunidades, o Ceará conseguiu abrir o placar na etapa final. Lourenço recebeu de Galeano e acertou forte chute, sem chances para o goleiro Weverton.

A reação alviverde teve início em um pênalti marcado por toque de mão - Flaco López bateu e converteu a cobrança. Instantes depois, Mauricio recebeu pela direita e encontrou Vitor Roque, que selou a virada dos paulistas. Aylon ainda balançou as redes, mas o tento foi anulado por impedimento.

continua após a publicidade

Com o revés, o Ceará estacionou em 22 pontos, ocupando o 12º lugar na tabela do Campeonato Brasileiro.

Próximo jogo do Ceará

Depois da derrota contra o Palmeiras, o Ceará voltará a campo no próximo sábado (16), em casa, contra o RB Bragantino. O jogo pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro terá início às 16h (de Brasília).