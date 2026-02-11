Em duelo do G-4, Bataguassu e Pantanal empatam pelo Sul-Mato-Grossense
Bataguassu e Pantanal empatam pelo Campeonato Sul-Mato-Grossense
Bataguassu e Pantanal empataram por 1 a 1 nesta quarta-feira (11), no Estádio Pereirão, em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense. Choco abriu o placar para os donos da casa, e Corona deixou tudo igual ainda no primeiro tempo. A partida teve transmissão exclusiva da Lance!TV (confira a íntegra no vídeo acima).
➡️ Campeonato Sul-Mato-Grossense 2026: premiação, regulamento, formato e histórico
Com o resultado, o Bataguassu chega a nove pontos e segue na terceira colocação, enquanto o Pantanal vem logo atrás, em quarto, com oito pontos. Ambos podem ser ultrapassados a depender dos resultados da rodada.
Bataguassu x Pantanal: como foi o jogo?
O primeiro tempo começou disputado, com o Pantanal tomando a iniciativa e pressionando alto o Bataguassu. Apesar disso, foram os donos da casa quem abriram o placar. Alex Choco se antecipou ao zagueiro Filipe e foi acertado na área. O árbitro assinalou pênalti, cobrado e convertido pelo próprio camisa 9, artilheiro do Sul-Mato-Grossense com cinco gols.
A desvantagem não abalou os visitantes, que seguiram criando chances, especialmente com o centroavante Firmino. O empate, no entanto, veio dos pés de Gustavo Corona, com um chute de fora da área que acertou o ângulo do goleiro Mandela.
Na volta do intervalo, o Bataguassu assumiu o controle das ações ofensivas e passou a ter as principais oportunidades. A pressão ainda aumentou nos minutos finais, mas ninguém conseguiu tirar a igualdade do placar.
O que vem por aí?
O Bataguassu volta a campo no próximo domingo (15) e encara o Dourados pela sétima rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense. Já o Pantanal, que teve a partida da próxima rodada estadual antecipada e perdeu para o Operário, visita o Ji Paraná pela primeira fase da Copa do Brasil na próxima quarta-feira (18).
✅ FICHA TÉCNICA
Bataguassu x Pantanal
6ª rodada — Campeonato Sul-Mato-Grossense
📆 Data e horário: quarta-feira, 11 de fevereiro, às 19h (de Brasília, 18h horário local);
📍 Local: Estádio João Pereira de Souza, em Bataguassu (MS);
⚽ Gols:
🟨 Cartões amarelos: João Goes, Samuel, Filipe, Peu (BAT); Glauber Caldas (técnico) (PAN)
🟥 Cartões vermelhos:
👥 ESCALAÇÕES
BATAGUASSU (Técnico: Diego Souza)
Mandela; Peu, Zé, Marcão e Breno; João Goes, Samuel e Filipe; Chileno, Choco e Paolo.
PANTANAL (Técnico: Glauber Caldas)
Flaysmar; Luiz Felipe, Rafael S., Filipe e J. Lucas; Max, M. Silva e G. Corona; Yan, Gabriel e Firmino.
🧑⚖️ ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Kleber José Pereira
🚩 Assistentes: Luiz Felipe de Oliveira e Lucas Rafael de Oliveira
4️⃣ 4º árbitro: Maicon Alex Ristof
Tudo sobre
