Em duelo do G-4, Bataguassu e Pantanal empatam pelo Sul-Mato-Grossense

Bataguassu e Pantanal empataram por 1 a 1 nesta quarta-feira (11), no Estádio Pereirão, em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense. Choco abriu o placar para os donos da casa, e Corona deixou tudo igual ainda no primeiro tempo. A partida teve transmissão exclusiva da Lance!TV (confira a íntegra no vídeo acima).

continua após a publicidade

➡️ Campeonato Sul-Mato-Grossense 2026: premiação, regulamento, formato e histórico

Com o resultado, o Bataguassu chega a nove pontos e segue na terceira colocação, enquanto o Pantanal vem logo atrás, em quarto, com oito pontos. Ambos podem ser ultrapassados a depender dos resultados da rodada.

Bataguassu x Pantanal: como foi o jogo?

O primeiro tempo começou disputado, com o Pantanal tomando a iniciativa e pressionando alto o Bataguassu. Apesar disso, foram os donos da casa quem abriram o placar. Alex Choco se antecipou ao zagueiro Filipe e foi acertado na área. O árbitro assinalou pênalti, cobrado e convertido pelo próprio camisa 9, artilheiro do Sul-Mato-Grossense com cinco gols.

continua após a publicidade

A desvantagem não abalou os visitantes, que seguiram criando chances, especialmente com o centroavante Firmino. O empate, no entanto, veio dos pés de Gustavo Corona, com um chute de fora da área que acertou o ângulo do goleiro Mandela.

Na volta do intervalo, o Bataguassu assumiu o controle das ações ofensivas e passou a ter as principais oportunidades. A pressão ainda aumentou nos minutos finais, mas ninguém conseguiu tirar a igualdade do placar.

continua após a publicidade

Bataguassu e Pantanal empatam pelo Campeonato Sul-Mato-Grossense (Foto: Reprodução / Lance!TV)

O que vem por aí?

O Bataguassu volta a campo no próximo domingo (15) e encara o Dourados pela sétima rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense. Já o Pantanal, que teve a partida da próxima rodada estadual antecipada e perdeu para o Operário, visita o Ji Paraná pela primeira fase da Copa do Brasil na próxima quarta-feira (18).

🍀 Aposte no Sul-Mato-Grossense!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

✅ FICHA TÉCNICA

Bataguassu x Pantanal

6ª rodada — Campeonato Sul-Mato-Grossense

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

📆 Data e horário: quarta-feira, 11 de fevereiro, às 19h (de Brasília, 18h horário local);

📍 Local: Estádio João Pereira de Souza, em Bataguassu (MS);

⚽ Gols:

🟨 Cartões amarelos: João Goes, Samuel, Filipe, Peu (BAT); Glauber Caldas (técnico) (PAN)

🟥 Cartões vermelhos:

👥 ESCALAÇÕES

BATAGUASSU (Técnico: Diego Souza)

Mandela; Peu, Zé, Marcão e Breno; João Goes, Samuel e Filipe; Chileno, Choco e Paolo.

PANTANAL (Técnico: Glauber Caldas)

Flaysmar; Luiz Felipe, Rafael S., Filipe e J. Lucas; Max, M. Silva e G. Corona; Yan, Gabriel e Firmino.

🧑‍⚖️ ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Kleber José Pereira

🚩 Assistentes: Luiz Felipe de Oliveira e Lucas Rafael de Oliveira

4️⃣ 4º árbitro: Maicon Alex Ristof