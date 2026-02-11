Brasileirão: Chapecoense sai atrás e busca empate no fim contra o Coritiba
Chape e Coxa fazem jogo movimentado pela terceira rodada da Série A
Em jogo de seis gols, Chapecoense e Coritiba empataram em 3 a 3 na noite desta quarta-feira (11), na Arena Condá, pela terceira rodada do Brasileirão. O Coxa ficou na frente em duas oportunidades, mas levou a igualdade no fim. Walter Clar, Eduardo Doma e Rubens fizeram pela Chape, enquanto Breno Lopes (duas vezes) e Pedro Rocha marcaram para o Coxa.
A Chapecoense segue invicta e ocupa a provisoriamente a segunda colocação da Série A, com cinco pontos. O Coxa é o oitavo colocado, com quatro pontos.
Como foi o jogo?
O Coritiba entrou melhor e teve o domínio por 15 minutos, mas sem chance clara. A melhor finalização foi de Bruno Melo, que bateu cruzado pela linha de fundo. Já a Chapecoense só aparecia na bola parada, em falta de Jean Carlos e cabeçada de Everton após escanteio, ambos para fora.
Após a parada técnica, o Coxa assustou em chute de Pedro Rocha que Léo fez grande defesa e marcou na sequência. Aos 40, em roubada de bola no campo ofensivo, Lucas Ronier driblou Eduardo Doma e Walter Clar e cruzou para trás, com Breno Lopes aproveitando na área para fazer 1 a 0. Pouco depois, com 45, A Chape empatou. Everton levantou pelo lado direito, a zaga e o Pedro Morisco saíram mal, e Walter Clara empurrou às redes. 1x1.
A etapa final teve a Chapecoense em cima nos 10 minutos iniciais, mas quem marcou duas vezes foi o Coritiba. Aos 11, após escanteio, Tinga cabeceou e, no rebote, Breno Lopes mandou às redes. 2x1. Dois minutos depois, em contra-ataque, Lucas Ronier recebeu na área de Tinga e tocou para trás, com Pedro Rocha girando na pequena área e ampliando. 3x1.
O Coxa controlava a vantagem e explorava o contra-ataque até que, aos 26, a Chape diminuiu. Jean Carlos cobrou o escanteio pelo lado esquerdo, e o zagueiro Eduardo Doma cabeceou no canto direito de Pedro Morisco. 3x2. Com 45, o time catarinense empatou. Após passe rasteiro, Tiago Cóser deu uma carrinho e acertou o companheiro Jacy, e a bola sobrou para Rubens, que avançou e bateu cruzado para decretar o 3 a 3.
Próximos jogos de Chapecoense e Coritiba
A Chapecoense volta a campo na Série A contra o Bahia, ainda sem data e horários definidos, na Arena Fonte Nova. Pelo Catarinense, a Chape visita o Brusque no sábado (14), às 16h30 (de Brasília), pelo jogo de ida da semifinal.
Já o Coritiba recebe o São Paulo pelo Brasileirão na quinta-feira (26), às 20h, no Couto Pereira. Antes, encara o Operário-PR no sábado (14), às 16h, no Germano Krüger, pela ida da semifinal do Paranaense.
Confira as informações do jogo entre Chapecoense e Coritiba pelo Brasileirão
✅ FICHA TÉCNICA
CHAPECOENSE 3X3 CORITIBA
3ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: Quarta-feira, 11 de fevereiro, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Arena Condá, em Chapecó (SC)
🥅 Gols: Walter Clar 45/1ºT, Eduardo Doma 25/2ºT e Rubens 45/2ºT (Chapecoense); Breno Lopes 40/1ºT 11/2ºT e Pedro Rocha 13/2ºT (Coritiba)
🟨 Cartões amarelos: Everton e Higor Meritão (Chapecoense); Tiago Cóser (Coritiba)
🟥 Cartão vermelho: Nenhum
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)
🚩 Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha (RJ)
🖥️ VAR: José Cláudio Rocha Filho (SP)
⚽ ESCALAÇÕES
CHAPECOENSE (Técnico: Gilmar Dal Pozzo)
Léo Vieira; Victor Caetano, Bruno Leonardo e Eduardo Doma; Everton (Rubens), Rafael Carvalheira (João Vitor), Camilo (Higor Meritão), Jean Carlos (Bolasie) e Walter Clar; Garcez e Marcinho (Ítalo).
CORITIBA (Técnico: Fernando Seabra)
Pedro Morisco; Tinga, Maicon (Jacy), Tiago Cóser e Bruno Melo; William Oliveira (Fernando Sobral), Josué e Lavega (Vini Paulista); Lucas Ronier, Breno Lopes (Keno) e Pedro Rocha (Enzo Vágner).
