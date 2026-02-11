Torcedores mandam recado a Sampaoli após tropeço no Brasileirão: 'Não dá'
Em jogo de seis gols, Dudu empatou para o Galo no último minuto
Atlético Mineiro e Clube do Remo duelaram nesta quarta-feira (11) na Arena MRV, pela 3° rodada do Brasileirão. A partida acabou empatada, com três gols para cada lado, e a torcida do Galo criticou muito o treinador Jorge Sampaoli.
➡️ Renan Lodi vira assunto em Atlético-MG x Remo: 'Não é'
Confira o que os torcedores do alvinegro mineiro estão dizendo:
Como foi o jogo?
O Atlético fez valer o mando de campo e iniciou a partida pressionando, com maior volume ofensivo. A primeira grande chance saiu aos 11 minutos; Victor Hugo deu um passe pelo alto e encontrou Cuello livre na área. O atacante finalizou de primeira e acertou a trave, quase abrindo o placar para o Alvinegro.
Depois de pressionar nos primeiros 20 minutos, o Atlético enfim abriu o placar, aos 21. Victor Hugo interceptou um passe na intermediária, e a bola sobrou para Hulk. O atacante avançou, invadiu a área e finalizou com força, sem chances para o goleiro.
O Atlético desperdiçou oportunidades de ampliar o placar e acabou sofrendo o empate no fim do primeiro tempo. Alef Manga fez boa jogada pela esquerda e cruzou para o meio da área, encontrando Vitor Bueno. Na primeira finalização, o chute foi bloqueado, mas a bola voltou para o próprio meia, que, na segunda tentativa, finalizou alto para deixar tudo igual.
O Remo voltou melhor para o segundo tempo, passou a atuar no campo ofensivo e chegou a marcar logo aos seis minutos, mas o gol foi anulado.
Após cruzamento para a área, João Pedro empurrou Alonso, que não conseguiu fazer o corte. A bola sobrou para Leonel Picco, que finalizou para as redes. O árbitro validou o lance em campo, mas, após revisão do VAR, anulou o gol por falta no defensor atleticano.
Apesar de o Remo jogar melhor na segunda etapa, foi o Atlético que se mostrou mais eficiente e voltou à frente no placar. Hulk cobrou falta na área, e o zagueiro Ruan subiu firme para testar e marcar, colocando o Galo novamente na frente.
Na reta final, o jogo ficou eletrizante e cheio de reviravoltas. Pikachu empatou para o Remo, e, nos acréscimos, Alef Manga colocou o Leão do Norte à frente. No entanto, no último lance da partida, Dudu marcou para o Galo e garantiu o empate na Arena MRV.
