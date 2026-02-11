Jornalista da Globo não perdoa arbitragem em Mirassol x Cruzeiro: 'Mesmos erros'

PC Vasconcellos, comentarista da Globo, criticou Bráulio da Silva Machado, árbitro que comandou a partida do Brasileirão entre Mirassol e Cruzeiro, que acabou em empate, com dois gols para cada lado. O jornalista destacou negativamente a postura do juiz, que voltou aos gramados após terminar 2025 no VAR.

Veja o que PC disse:

- Jogo apitado pelo Bráulio você sabe que vai ter confusão. E ele tem um ar meio arrogante, é a mesma postura sempre. Ele terminou o ano passado sendo VAR, esse ano voltou a apitar no campo. Mas se você fizer um compilado das atuações dele, você vai ver que são os mesmos erros, o mesmo jeito de conduzir a partida. É um árbitro que não evolui - afirmou Vasconcellos.

Durante o duelo, Bráulio também foi criticado por demorar em sua caminhada até o VAR, que foi requisitado mais de uma vez na partida.

Como foi o jogo

Com três minutos de jogo, Cássio salvou o Cruzeiro. Igor Formiga cruzou, Alesson chutou para defesa do goleiro. Fogaça pegou a sobra à queima-roupa, mas o camisa 1 fez mais um milagre. Nos primeiros 15 minutos, o Mirassol voltou a assustar em bolas cruzadas, mas tinha dificuldade para finalizar.

Do outro lado, quando chegou, o Cruzeiro marcou. Lucas Romero puxou contra-ataque e passou para Wanderson na esquerda, que conduziu e chutou no canto esquerdo de Walter para fazer 1 a 0. Logo em seguida, Kaio Jorge e Christian quase ampliaram, mas pararam no goleiro do Leão.

Na reta final do primeiro tempo, Cássio quase fez mais um milagre. Eduardo cabeceou dentro da área, o camisa 1 defendeu e em seguida também segurou o rebote de Fogaça, mas a bola passou da linha.

No segundo tempo, o Cruzeiro teve mais uma boa chance em contra-ataque puxado por Matheus Pereira, mas Sinisterra errou a finalização. No lance seguinte, Negueba acertou um belo chute em bola afastada pela defesa celeste e fez 2 a 1.

Enquanto a Raposa buscava estratégias para atacar, o Mirassol ampliou, mas Galeano, autor do gol, estava em posição de impedimento. Christian quase empatou após boa jogada de Sinisterra, mas parou em Walter. Depois do lance, Braulio reviu um lance entre Matheus Pereira e Igor Cariús e assinalou pênalti. Kaio Jorge bateu no canto esquerdo e empatou.