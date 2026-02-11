Tite cita desgaste em análise de empate do Cruzeiro: 'Jogo foi acelerado'
O Cruzeiro empatou em 2 a 2 contra o Mirassol
O Cruzeiro empatou com o Mirassol em 2 a 2 na noite desta quarta-feira (11). Após a partida, o técnico Tite justificou o desempenho da equipe citando o desgaste do grupo com a sequência de compromissos.
– Por isso da vinda do Fábio, especialista da função de preparação física. O jogo foi acelerado, jogar contra o Mirassol aqui é difícil. Nós viemos de uma sequência, sem tempo de recuperação. Isso tira energia. Eu falei que faria as cinco alterações. O adversário ficou acelerando o jogo, faria o mesmo. Mesmo assim conseguimos a retomada, os atletas que entraram foram bem. Lamentar a saída do Kenji. Queríamos vencer, mas pelo menos conseguimos uma sequência, um tempo para desenvolver o trabalho – disse.
– Os resultados determinaram essa sequência. Se tivéssemos melhores resultados no começo não faríamos isso. A grandeza do Cruzeiro força estar bem nos dois. Optamos por preservar os atletas para a sequência. O resultado não vem e a necessidade vem – explicou Tite.
Como costuma fazer, o técnico levou ao seu lado o preparador físico Fábio Mahseredjian. O profissional também comentou sobre a sequência dura, detalhando o desgaste dos atletas.
– Enfrentamos um Mirassol que não perdeu no ano passado em casa. Uma equipe forte que descansou no fim de semana. Não jogaram e nós tivemos um clássico, em um campo pesado. Nós estamos vindo de desgastes consecutivos, contra o Betim também, campo enlameado. A grama levantou, o pé afundava. Tivemos a derrota contra o Coritiba, corremos atrás do resultado. Sabíamos que íamos ter esses problemas. As métricas todas foram elevadas, isso transcorreu, não tivemos lesionados, mas tivemos queda de performance física – explicou.
Mirassol x Cruzeiro
Em um jogo movimentado no Maião, o Cruzeiro pontuou pela primeira vez no Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Tite saiu na frente com Wanderson, levou a virada, mas conseguiu empatar com Kaio Jorge no fim.
Com o resultado, a Raposa saiu da lanterna e está na 19ª colocação, com um ponto somado. Enquanto isso, o Mirassol subiu para a terceira posição, com cinco pontos.
