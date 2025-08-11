Ceará encerra sequência difícil na Série A com quatro pontos; veja

O Ceará encerrou uma de suas sequências mais difíceis neste Brasileirão. O time de Léo Condé encarou três equipes que estão no G4 da competição e somou quatro pontos: uma vitória, um empate e uma derrota.

O primeiro embate foi contra o Cruzeiro, fora de casa, quando os mineiros eram líderes da Série A. O Ceará saiu atrás, mas conseguiu a virada com dois gols de Galeano e acabou com a invencibilidade da Raposa em casa. Foi o primeiro triunfo alvinegro fora do estado neste Brasileirão.

Depois, o Vovô recebeu o Flamengo, líder daquela rodada, na Arena Castelão. Os cariocas abriram o placar no 1º tempo, mas Pedro Raul igualou na etapa final. A equipe cearense cresceu de rendimento e conseguiu fazer um bom 2º tempo diante do Rubro-Negro.

Por fim, o Ceará visitou o Palmeiras e chegou a marcar primeiro com Lourenço. No entanto, em dois lances rápidos, os paulistas viraram o placar. Assim, a complicada sequência representou quatro pontos na tabela.

Partida entre Palmeiras e Ceará, pelo Brasileirão (Foto: Felipe Santos/Ceará SC)

Preparação para enfrentar o RB Bragantino

O Ceará inicia na terça-feira (12) a sua preparação de olho no duelo contra o RB Bragantino. Atletas que enfrentaram o Palmeiras farão trabalho na academia e com massoterapeutas. Quem jogou por menos de 45 minutos ou não atuou fará trabalho na academia e depois participará de atividade no campo.

Dessa forma, Condé terá uma nova semana livre para treinos - serão quatro dias de atividades. O clube de Porangabuçu é o 12º colocado na Série A, com 22 pontos em 18 jogos.

Próximo jogo do Ceará

Depois da derrota contra o Palmeiras, o Ceará voltará a campo no próximo sábado (16), em casa, contra o RB Bragantino. O jogo pela 20ª rodada do Brasileirão terá início às 16h (de Brasília).