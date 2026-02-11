menu hamburguer
Cruzeiro

Jogador do Cruzeiro deixa partida contra o Mirassol chorando após lesão

Kaique Kenji se lesionou na reta final da partida

Eduardo Statuti
Belo Horizonte (MG)
Dia 11/02/2026
21:29
Cruzeiro (Foto: Raphael Marques / Cruzeiro)
Cruzeiro (Foto: Raphael Marques / Cruzeiro)
Depois de duas derrotas no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro conquistou seu primeiro ponto com um empate em 2 a 2 contra o Mirassol. Apesar do ponto somado, os cruzeirenses levaram um grande susto quando Kaique Kenji deixou o confronto chorando.

Nos minutos finais, já nos acréscimos, o atacante teve uma disputa de bola com Yuri Lara e levou a pior. O atleta da equipe paulista atingiu o tornozelo direito. O jogador do Mirassol foi expulso após revisão de Braulio da Silva Machado.

Kaique Kenji deixou o gramado chorando de maca. No banco de reservas, ele até fez menção de retornar ao jogo, mas foi convencido pelos companheiros a deixar o gramado. Segundo a transmissão do Sportv, Wanderson foi o mais duro ao impedir o jovem de retornar.

Kaique Kenji, jogador do Cruzeiro (Foto: Reprodução Premiere)
Kaique Kenji, jogador do Cruzeiro (Foto: Reprodução Premiere)

Ainda sem confirmação da gravidade da lesão do atacante, ele vira dúvida para os próximos compromissos da Raposa.

O Cruzeiro volta a jogar no sábado (14), às 19h (de Brasília), contra a URT, em Patos de Minas, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro.

Mirassol x Cruzeiro

Em um jogo movimentado no Maião, o Cruzeiro pontuou pela primeira vez no Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Tite saiu na frente com Wanderson, levou a virada, mas conseguiu empatar com Kaio Jorge no fim.

Com o resultado, a Raposa saiu da lanterna e está na 19ª colocação, com um ponto somado. Enquanto isso, o Mirassol subiu para a terceira posição, com cinco pontos.

