Hulk usa redes sociais para esclarecer situação no Atlético-MG

O atacante Hulk usou suas redes sociais nesta terça-feira (6) para esclarecer a sua situação no Atlético-MG em meio às negociações por uma renovação contratual até 2026. Ídolo da torcida alvinegra, o jogador negou qualquer pedido de rescisão e afirmou que não está forçando uma saída do clube, reforçando que pretende cumprir o vínculo atual, válido até o fim desta temporada.

Nos stories publicados em seu Instagram pessoal, Hulk desmentiu informações que circularam nos últimos dias sobre uma possível insatisfação com a diretoria atleticana. O camisa 7 destacou o respeito que tem pelo clube e lembrou que ainda possui contrato em vigor. Segundo ele, não há qualquer movimento para deixar o Galo antes do término do acordo.

Apesar disso, o atacante confirmou que recebeu uma proposta de outro clube. O jogador foi procurado pelo Fluminense no fim do ano passado. Hulk revelou que a oferta apresentada é, do ponto de vista esportivo, superior à proposta feita pelo Atlético-MG até o momento. No aspecto financeiro, no entanto, a proposta do clube carioca é um pouco inferior.

Mesmo diante do interesse do Fluminense, Hulk adotou um tom sereno e reforçou que a decisão final será tomada com responsabilidade, sempre respeitando o Atlético-MG e sua torcida, com quem construiu uma forte identificação desde sua chegada ao clube.

Confira as postagens do atacante HULK

Atacante Hulk esclarece sua situação para a temporada 2026 (Foto: Reprodução/Instagram)

A diretoria atleticana, por sua vez, mantém a postura de que deseja a permanência do jogador. Em entrevista coletiva concedida nesta terça-feira (7), o CSO do Atlético-MG, Paulo Bracks, foi enfático ao afirmar que não existe qualquer interesse interno na saída do atacante.

— Vocês têm acompanhado as reuniões, o que tem acontecido, o que envolve ele e o staff do Atlético. Ninguém da diretoria do Atlético, nenhuma pessoa da diretoria do Atlético quer que o Hulk saia — afirmou o dirigente.

Hulk é um dos principais nomes da história recente do Atlético-MG e segue como peça-chave dentro e fora de campo. Enquanto as negociações continuam, o clube e o jogador demonstram publicamente o desejo de manter uma relação construída com títulos, gols e identificação com a torcida.