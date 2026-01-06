menu hamburguer
Atlético Mineiro

Paulo Bracks abre o jogo sobre Hulk e diz 'maior ídolo da história do Atlético-MG'

Jogador segue com futuro indefinido

Artur Henrique
Belo Horizonte (MG)
Dia 06/01/2026
18:37
Atualizado há 0 minutos
Paulo Bracks em coletiva (Foto: Daniela Veiga / Atlético)
Paulo Bracks em coletiva (Foto: Daniela Veiga / Atlético)
  • Matéria
  • Mais Notícias
Durante entrevista coletiva realizada nesta terça-feira (7), Paulo Bracks, CSO do Atlético, falou sobre a situação de Hulk e a sua permanência ou não no clube. O dirigente foi enfático ao afirmar que a diretoria trabalha para manter o atacante e que não há interesse interno em sua saída.
Durante entrevista coletiva realizada nesta terça-feira (7), Paulo Bracks, CSO do Atlético, falou sobre a situação de Hulk e a sua permanência ou não no clube. O dirigente foi enfático ao afirmar que a diretoria trabalha para manter o atacante e que não há interesse interno em sua saída.

Bracks destacou que o clube não mede esforços para garantir a continuidade do camisa 7 e negou qualquer movimentação para encerrar a trajetória do jogador no Atlético.

— Vocês têm acompanhado as reuniões, o que tem acontecido, o que envolvem ele e o staff do Atlético. Ninguém da diretoria do Atlético, nenhuma pessoa da diretoria do Atlético quer que o Hulk saia.

Hulk em treinamento na cidade do Galo (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Hulk em treinamento na Cidade do Galo (Foto: Pedro Souza / Atlético)


O dirigente também esclareceu rumores sobre o clube tratar o jogador como próximo da aposentadoria e revelou que o Atlético apresentou uma proposta de renovação contratual ao atacante, reforçando que a decisão sobre o futuro cabe ao próprio atleta.

— Ninguém está aposentando ele, porque eu li isso hoje. Ao contrário, a gente ofereceu a ele uma extensão contratual até final de 2027, ou seja, mais dois anos de contrário. O Hulk vai parar quando ele decidir, não quando o Atlético decidir que ele pare, ou qualquer outro clube.

Além disso, Paulo Bracks exaltou a importância histórica de Hulk para o clube, classificando o atacante como o maior ídolo da história atleticana e ressaltando que o tema deve ser tratado em nível institucional.

— Hulk é um ídolo, talvez seja, pra mim é, o maior ídolo da história do Atlético. Ele é um assunto institucional, ele não é um assunto só do departamento de futebol. É muito grande e tem que ser tratado de forma institucional, interno e institucional.

