Entenda situação de John Kennedy no Fluminense

John Kennedy passará por um ano decisivo na sua carreira no Fluminense em 2026. O jogador ainda não tem permanência garantida no clube para a temporada que vai se iniciar, mas, até o momento, fica no Flu com algumas missões a serem cumpridas. John antecipou o fim das férias e se já se reapresentou no CT Carlos Castilho. Veja o que o Lance! apurou sobre a situação do jogador.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Para entender o contexto atual, é preciso voltar para o anos anteriores. John Kennedy teve um ano conturbado em 2024. O jogador entende atualmente que não soube lidar da melhor forma com o crescimento de carreira que teve com campanha do título da Libertadores. O empréstimo para o Pachuca em 2025 funcionou como projeto para ajudar o jogador a recuperar a melhor forma.

No início, o planejamento funcionou e o atacante teve destaque no México, mas acabou perdendo espaço com a chegada de um novo técnico. O jogador entendeu que era o momento de voltar e se acertou com o Fluminense após o Mundial de Clubes.

continua após a publicidade

Naquele momento, o Fluminense entendia que John Kennedy poderia trazer um retorno técnico rápido ao time. O Flu já passava por dificuldades na posição. Além disso, o jogador ainda tinha bom valor de mercado e era observado por clubes europeus, onde John tinha desejo de jogar.

A proposta da Europa chegou. O Shakhtar Donetsk ofereceu seis milhões de euros fixos e três milhões de euros em bônus factíveis por 90% dos direitos do atacante. A proposta foi considerada excelente pelo Fluminense, que entendia que John Kennedy não era mais uma certeza. O atacante inicialmente aceitaria a proposta, mas mudou de ideia por uma questão pessoal e pediu para ficar no clube.

continua após a publicidade

➡️ Quem são os Moleques de Xerém na pré-temporada do Fluminense

Situação atual de John Kennedy no Fluminense

John tem forte identificação com a torcida e com o Fluminense e entende que está no melhor lugar para dar o salto aguardado na carreira desde o fim de 2023. O jogador teve postura considerada exemplar de trabalho e dedicação no segundo semestre de 2025. John era um dos primeiros a chegar no CT para os treinamentos. Nos jogos, mesmo insatisfeito com a pouca minutagem, seguia trabalhando e tentando aproveitar as oportunidades que tinha.

O trabalho não se refletiu em gols no ano passado, mas o Fluminense entende que John Kennedy ainda pode contribuir em alto nível e vê a dedicação do jogador para essa expectativa se concretizar. O retorno antecipado das férias nesta segunda-feira (5) é apenas um dos fatores que causam boa impresão no Tricolor. Mesmo assim, o jovem não é mais uma certeza. Por isso, o nome do atacante não está blindado de propostas, mas também não está fora do mercado. A diretoria não está montando o elenco de 2026 considerando o camisa 99 como uma peça fundamental, mas um rendimento alto do jogador e uma consequente titularidade não seria surpresa.