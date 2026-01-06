Atlético-MG anuncia saída de atacante para o futebol europeu

Na noite desta segunda-feira (5), o Atlético anunciou oficialmente a saída do atacante Isaac, que foi negociado com o Hellas Verona, da Itália. O jogador não havia se reapresentado junto ao restante do elenco e, consequentemente, não vinha participando dos treinamentos com o grupo.

Na noite desta segunda-feira (5), o Atlético anunciou oficialmente a saída do atacante Isaac, que foi negociado com o Hellas Verona, da Itália. O jogador não havia se reapresentado junto ao restante do elenco e, consequentemente, não vinha participando dos treinamentos com o grupo.

O clube informou que a negociação prevê a cessão de uma parte dos direitos econômicos do atleta, além de uma opção de compra de um percentual adicional. Mesmo com o acordo, o Atlético manteve 50% dos direitos econômicos do jogador, garantindo a possibilidade de lucro em uma futura negociação.

Confira a nota completa do Atlético sobre a saída de Isaac:

"O Atlético informa que concluiu a transferência do atacante Isaac para o Hellas Verona, da Série A da Itália.

A negociação envolve a cessão de parte dos direitos econômicos do atleta e a opção de compra de mais um percentual.

Formado na base do Galo, Isaac terá a oportunidade de ganhar experiência e visibilidade no futebol europeu. O Galo manteve 50% dos direitos econômicos do jogador, possibilitando retorno financeiro no futuro.

Boa sorte na nova etapa, Cria!"

Isaac no Atlético

Formado nas categorias de base do Atlético, Isaac se destacou no time sub-20 e, posteriormente, foi promovido ao elenco profissional pelo técnico Eduardo Coudet. Apesar da oportunidade, o atacante não conseguiu se firmar entre os profissionais nem ter uma sequência com a camisa principal.

Esta será a segunda experiência do jogador no futebol europeu. No início de 2025, Isaac foi emprestado ao Nacional, de Portugal, mas retornou ao Galo sem espaço no elenco, tendo atuado em apenas uma partida.