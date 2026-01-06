Promessa do Atlético-MG renova contrato e pode ser aposta do clube após saída de ídolo
Lateral vai ser utilizado no time que inicia o Campeonato Mineiro
O Atlético Mineiro oficializou a renovação de contrato do lateral-esquerdo Kauã Pascini. O jovem de 17 anos é considerado um dos principais talentos das categorias de base do clube.
Com a saída de Guilherme Arana, que foi negociado com o Fluminense, o jovem passa a ser acompanhado de perto pela comissão técnica como uma possível opção para a equipe principal, ajudando a suprir a ausência de um dos nomes mais marcantes do Galo nos últimos anos.
Em comunicado divulgado nas redes sociais, o clube ressaltou que a renovação representa "um reconhecimento ao desempenho e à evolução do atleta com a camisa alvinegra"
Pascini também celebrou a renovação de contrato e destacou o desejo de contribuir com o Atlético: "Estou muito feliz com a minha renovação e espero dar muitas alegrias e conquistar títulos para a massa atleticana. Não vai faltar raça e alegria dentro de campo".
Kauã Pascini
No Atlético desde 2022, Pascini teve papel fundamental na conquista do Campeonato Brasileiro Sub-17 de 2025, destacando-se como um dos jogadores mais regulares da campanha. Além disso, foi o maior garçom da equipe, com nove assistências na temporada.
O lateral também soma convocações para as seleções brasileiras de base e já está integrado ao elenco profissional, em um time formado por jovens que inicarão o Campeonato Mineiro.
Lateral esquerda do Atlético
Para a lateral esquerda, após a saída de Guilherme Arana, o Atlético passou a contar, além do jovem Kauã Pascini, com Renan Lodi. O lateral de 27 anos foi contratado nas últimas semanas e chega com status de titular para assumir a posição na equipe principal.
Além dele, o Galo segue no mercado e negocia a contratação de Juninho Capixaba, atualmente no Red Bull Bragantino, como mais uma opção para o setor.
