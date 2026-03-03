Hegemonia Fla-Flu: dupla decide o Carioca pela sexta vez nos últimos sete anos

O Flamengo derrotou o Madureira nesta segunda-feira (2) e confirmou sua vaga na final do Carioca, contra o Fluminense. Desde 2020, a dupla domina as decisões estaduais, tendo se enfrentado em cinco das últimas seis edições.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor carioca agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

O Tricolor avançou ao derrotar o Vasco por 2 a 1 no placar agregado, com uma vitória por 1 a 0 e um empate quente em 1 a 1 no domingo (1). Já o Rubro-Negro, venceu a ida por 3 a 0 e, na volta, goleou por 8 a 0. Agora, a dupla decide a taça em jogo único no domingo (8), às 18h, no Maracanã.

continua após a publicidade

Flamengo e Fluminense dominam as finais do Carioca

A última final de Carioca que não foi decidida por Flamengo ou Fluminense foi em 2018. Na ocasião, o Vasco despachou o Tricolor, enquanto o Botafogo eliminou o Rubro-Negro na semifinal, sagrando-se campeão na sequência.

Desde então, o Fla esteve em todas as decisões, enquanto o Flu só não chegou em 2024, quando caiu para o rival na semifinal. Naquele ano, o Flamengo conquistou a taça em cima do Nova Iguaçu.

continua após a publicidade

No retrospecto recente dos confrontos em decisão, são três títulos para o Rubro-Negro (2020, 2021 e 2025), que abriu grande vantagem histórica e chegou a 39 taças. Já o Fluminense, ganhou em 2022 e 2023, somando 33 conquistas estaduais.

➡️ Fluminense faz sexta final do Carioca em sete anos

➡️ IFFHS põe Flamengo e Palmeiras no Top-5 de melhores clubes do mundo; veja

Relembre as últimas finais do Campeonato Carioca:

2025: Fluminense 1 x 2 Flamengo / Flamengo 0 x 0 Fluminense

2024: Nova Iguaçu 0 x 3 Flamengo / Flamengo 1 x 0 Nova Iguaçu

2023: Flamengo 2 x 0 Fluminense / Fluminense 4 x 1 Flamengo

2022: Flamengo 0 x 2 Fluminense / Fluminense 1 x 1 Flamengo

2021: Fluminense 1 x 1 Flamengo / Flamengo 3 x 1 Fluminense

2020: Fluminense 1 x 2 Flamengo / Flamengo 1 x 0 Fluminense

2019: Vasco 0 x 2 Flamengo / Flamengo 2 x 0 Vasco

Flamengo levanta troféu do Campeonato Carioca em 2025 (Fotos: Gilvan de Souza/Flamengo)

➡️ Aposte na final do Carioca entre Flamengo e Fluminense!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

