Decisão de Filipe Luís em Madureira x Flamengo repercute: 'Não tem como'

Madureira e Flamengo vão se enfrentar, na noite desta segunda-feira (2), pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca. Antes da bola rolar, uma decisão do técnico Filipe Luís chamou muita atenção nas redes sociais.

Apesar do mando ser do Madureira, o jogo será no Maracanã. No jogo de ida, também no Maracanã, o Flamengo venceu por 3 a 0 e abriu boa vantagem para chegar à final do Carioca. Filipe Luís decidiu escalar um time com Paquetá, Pedro, Cebolinha e Carrascal na frente.

Nas redes sociais, torcedores rubro-negros reagiram à decisão do técnico Filipe Luís para a partida entre Madureira e Flamengo. Veja os comentários abaixo:

Torcedores do Flamengo protestam na chegada do time ao Maracanã para a semifinal do Carioca com o Madureira (Foto: Lucas bayer/Lance!)

Veja comentários sobre a decisão do técnico

Escalação do Flamengo para pegar o Madureira

O técnico Filipe Luís definiu a escalação do Flamengo para a partida contra o Madureira na noite desta segunda-feira (2), pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca. Para o confronto no Maracanã, às 21h (de Brasília), o treinador não contará com Arrascaeta, fora por desgaste físico elevado.

Além do camisa 10, o zagueiro Léo Pereira e os meias Erick Pulgar e Jorginho, além do atacante Bruno Henrique, também não foram relacionados para a partida entre Madureira e Flamengo. O quarteto realizou atividades no Ninho do Urubu nesta segunda.

Sem os titulares, nomes do time sub-20 ganham espaço na lista de relacionados, como Daniel Silva e Luiz Felipe.

O Flamengo está escalado com: Andrew; Emerson Royal, Vitão, Léo Ortiz e Alex Sandro; Evertton Araújo, De La Cruz e Carrascal; Paquetá, Cebolinha e Pedro.

