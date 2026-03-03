Cruzeiro x Atlético-MG: qual é a vantagem da Raposa na final por ter melhor campanha?

Cruzeiro e Atlético-MG farão a final do Campeonato Mineiro no próximo domingo (8), às 18h30 (de Brasília), no Mineirão. Com a melhor campanha, a Raposa terá poucas vantagens para o clássico decisivo.

O Cabuloso somou 15 pontos na primeira fase, mesma pontuação do América-MG, mas com uma vitória a mais. Posteriormente, venceu as duas partidas contra o Pouso Alegre.

Com a melhor campanha do estadual, diferente do que aconteceu em outras edições, o Cruzeiro não terá nenhuma vantagem no resultado, como levar o título em caso de empate. Caso o jogo termine em igualdade, será decidido nos pênaltis.

Pelo regulamento do Campeonato Mineiro, a Raposa será considerada mandante na decisão. Com isso, também escolherá os uniformes, vestiários e banco de reservas.

Sendo assim, a tendência é que o time entre com o uniforme um (camisa azul e calção branco) e use o vestiário e o banco de reservas destinados ao mandante.

Cruzeiro x Atlético-MG

Classificado com a melhor campanha da primeira fase e com duas vitórias na semifinal, o Cruzeiro enfrentará o Atlético-MG na final do Campeonato Mineiro. A equipe alvinegra empatou os dois jogos com o América-MG, na Arena MRV em 1 a 1 e no Independência em 0 a 0, e se classificou nos pênaltis.

A grande decisão do Estadual será no domingo (8), no Mineirão, às 18h (de Brasília). O confronto marcará também a volta da torcida dividida nos clássicos.

