A IFFHS (Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol) atualizou o ranking dos melhores clubes do mundo no período entre 2021 e 2025, e colocou dois brasileiros entre os cinco primeiros colocados: Flamengo e Palmeiras. A lista considera 498 equipes e contabiliza pontos obtidos em competições organizadas por entidades filiadas à Fifa.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O Flamengo aparece na terceira colocação geral, com 1.536 pontos, atrás apenas do Real Madrid, líder com 1.753, e do Manchester City, segundo com 1.605. Já o Palmeiras ocupa o quinto lugar, com 1.449 pontos, posição imediatamente posterior ao PSG, que soma 1.470.

continua após a publicidade

A dupla brasileira ficou à frente de clubes europeus que aparecem na sequência do ranking, como Bayern de Munique (6º, 1.433 pontos), Inter de Milão (7º, 1.430), Chelsea (8º, 1.334), Barcelona (9º, 1.332) e Liverpool (10º, 1.265).

Além de Flamengo e Palmeiras, outros clubes brasileiros também aparecem na lista, fora do Top-10. Entre os 20 melhores, o Atlético-MG é o 14º colocado, com 1.161,5 pontos, seguido pelo Fluminense, em 18º, com 1.128.

continua após a publicidade

Veja o Top-10 e os brasileiros na lista da IFFHS

Bruno Henrique e Murillo em Palmeiras x Flamengo (Foto: Ernesto BENAVIDES / AFP)

1. Real Madrid (ESP): 1753 2. Manchester City (ING): 1605 3. Flamengo (BRA): 1536 4. Paris Saint-Germain (FRA): 1470 5. Palmeiras (BRA): 1449 6. Bayern de Munique (ALE): 1433 7. Inter de Milão (ITA): 1430 8. Chelsea (ING): 1334 9. Barcelona (ESP): 1332 10. Liverpool (ING): 1265 14. Atlético-MG (BRA): 1161,5 18. Fluminense (BRA): 1128 25. São Paulo (BRA): 1031 38. Corinthians (BRA): 912 40. Internacional (BRA): 901 52. Botafogo (BRA): 852 57. Red Bull Bragantino (BRA): 827 60. Fortaleza (BRA): 820,5 63. Athletico-PR (BRA): 811 107. Grêmio (BRA): 620 135. Santos (BRA): 552 161. Bahia (BRA): 504 174. Cruzeiro (BRA): 483 218. Ceará (BRA): 406 250. Atlético-GO (BRA): 379 272. Cuiabá (BRA): 366 282. Vasco da Gama (BRA): 356 407. Juventude (BRA): 286 488. América-MG (BRA): 258

➡️ Aposte em jogos do futebol europeu!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.