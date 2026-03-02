IFFHS põe Flamengo e Palmeiras no Top-5 de melhores clubes do mundo; veja
Federação atualizou o ranking dos melhores clubes do mundo no período entre 2021 e 2025
A IFFHS (Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol) atualizou o ranking dos melhores clubes do mundo no período entre 2021 e 2025, e colocou dois brasileiros entre os cinco primeiros colocados: Flamengo e Palmeiras. A lista considera 498 equipes e contabiliza pontos obtidos em competições organizadas por entidades filiadas à Fifa.
O Flamengo aparece na terceira colocação geral, com 1.536 pontos, atrás apenas do Real Madrid, líder com 1.753, e do Manchester City, segundo com 1.605. Já o Palmeiras ocupa o quinto lugar, com 1.449 pontos, posição imediatamente posterior ao PSG, que soma 1.470.
A dupla brasileira ficou à frente de clubes europeus que aparecem na sequência do ranking, como Bayern de Munique (6º, 1.433 pontos), Inter de Milão (7º, 1.430), Chelsea (8º, 1.334), Barcelona (9º, 1.332) e Liverpool (10º, 1.265).
Além de Flamengo e Palmeiras, outros clubes brasileiros também aparecem na lista, fora do Top-10. Entre os 20 melhores, o Atlético-MG é o 14º colocado, com 1.161,5 pontos, seguido pelo Fluminense, em 18º, com 1.128.
Veja o Top-10 e os brasileiros na lista da IFFHS
- 1. Real Madrid (ESP): 1753
- 2. Manchester City (ING): 1605
- 3. Flamengo (BRA): 1536
- 4. Paris Saint-Germain (FRA): 1470
- 5. Palmeiras (BRA): 1449
- 6. Bayern de Munique (ALE): 1433
- 7. Inter de Milão (ITA): 1430
- 8. Chelsea (ING): 1334
- 9. Barcelona (ESP): 1332
- 10. Liverpool (ING): 1265
- 14. Atlético-MG (BRA): 1161,5
- 18. Fluminense (BRA): 1128
- 25. São Paulo (BRA): 1031
- 38. Corinthians (BRA): 912
- 40. Internacional (BRA): 901
- 52. Botafogo (BRA): 852
- 57. Red Bull Bragantino (BRA): 827
- 60. Fortaleza (BRA): 820,5
- 63. Athletico-PR (BRA): 811
- 107. Grêmio (BRA): 620
- 135. Santos (BRA): 552
- 161. Bahia (BRA): 504
- 174. Cruzeiro (BRA): 483
- 218. Ceará (BRA): 406
- 250. Atlético-GO (BRA): 379
- 272. Cuiabá (BRA): 366
- 282. Vasco da Gama (BRA): 356
- 407. Juventude (BRA): 286
- 488. América-MG (BRA): 258
