IFFHS põe Flamengo e Palmeiras no Top-5 de melhores clubes do mundo; veja

Federação atualizou o ranking dos melhores clubes do mundo no período entre 2021 e 2025

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 02/03/2026
11:12
Pulgar e Vitor Roque na final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo (Foto: Luis ACOSTA / AFP)
A IFFHS (Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol) atualizou o ranking dos melhores clubes do mundo no período entre 2021 e 2025, e colocou dois brasileiros entre os cinco primeiros colocados: Flamengo e Palmeiras. A lista considera 498 equipes e contabiliza pontos obtidos em competições organizadas por entidades filiadas à Fifa.

O Flamengo aparece na terceira colocação geral, com 1.536 pontos, atrás apenas do Real Madrid, líder com 1.753, e do Manchester City, segundo com 1.605. Já o Palmeiras ocupa o quinto lugar, com 1.449 pontos, posição imediatamente posterior ao PSG, que soma 1.470.

A dupla brasileira ficou à frente de clubes europeus que aparecem na sequência do ranking, como Bayern de Munique (6º, 1.433 pontos), Inter de Milão (7º, 1.430), Chelsea (8º, 1.334), Barcelona (9º, 1.332) e Liverpool (10º, 1.265).

Além de Flamengo e Palmeiras, outros clubes brasileiros também aparecem na lista, fora do Top-10. Entre os 20 melhores, o Atlético-MG é o 14º colocado, com 1.161,5 pontos, seguido pelo Fluminense, em 18º, com 1.128.

Veja o Top-10 e os brasileiros na lista da IFFHS

Bruno Henrique em Palmeiras x Flamengo
Bruno Henrique e Murillo em Palmeiras x Flamengo (Foto: Ernesto BENAVIDES / AFP)
  1. 1. Real Madrid (ESP): 1753
  2. 2. Manchester City (ING): 1605
  3. 3. Flamengo (BRA): 1536
  4. 4. Paris Saint-Germain (FRA): 1470
  5. 5. Palmeiras (BRA): 1449
  6. 6. Bayern de Munique (ALE): 1433
  7. 7. Inter de Milão (ITA): 1430
  8. 8. Chelsea (ING): 1334
  9. 9. Barcelona (ESP): 1332
  10. 10. Liverpool (ING): 1265
  11. 14. Atlético-MG (BRA): 1161,5
  12. 18. Fluminense (BRA): 1128
  13. 25. São Paulo (BRA): 1031
  14. 38. Corinthians (BRA): 912
  15. 40. Internacional (BRA): 901
  16. 52. Botafogo (BRA): 852
  17. 57. Red Bull Bragantino (BRA): 827
  18. 60. Fortaleza (BRA): 820,5
  19. 63. Athletico-PR (BRA): 811
  20. 107. Grêmio (BRA): 620
  21. 135. Santos (BRA): 552
  22. 161. Bahia (BRA): 504
  23. 174. Cruzeiro (BRA): 483
  24. 218. Ceará (BRA): 406
  25. 250. Atlético-GO (BRA): 379
  26. 272. Cuiabá (BRA): 366
  27. 282. Vasco da Gama (BRA): 356
  28. 407. Juventude (BRA): 286
  29. 488. América-MG (BRA): 258

