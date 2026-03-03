Castillo comenta gols no Flamengo em chegada ao Fluminense: 'Seria lindo'

Os últimos reforços do Fluminense da janela internacional, que fecha nesta terça-feira (3), Rodrigo Castillo e Julián Millán, desembarcaram no aeroporto internacional do Rio de Janeiro para assinar com o Tricolor. Na chegada, o argentino, falou sobre a chegada e os últimos dias pelo Lanús, onde conquistou a Recopa, com gols em cima do Flamengo — maior rival do Tricolor.

— Tenho muita expectativas. Estou muito feliz por chegar no clube. É um sonho chegar ao Brasileirão também. É um grande passo na minha carreira. Quero aproveitar, aproveitar a confiança que o clube, que me deu, que a comissão técnica me deu ao me escolher e devolver isso dentro de campo — disse Castillo, que comentou a fama de algoz do Flamengo:

— Sim, obviamente (sobre promessa de mais gols no Flamengo). Seria lindo fazer mais gols, agora com a camisa do Fluminense. Vamos trabalhar para isso.

Castillo ainda falou sobre suas características e se apresentou à torcida do Fluminense antes de se despedir.

— Sou um camisa nove que gosta muito de sair para jogar. Também gosto de estar na área, mas me caracterizo muito por sair para jogar, buscar a bola e não ficar sozinho. Gosto muito de fazer gols. Eu venho fazendo tudo isso bem e acho que isso é o que me trouxe até aqui. Espero dar muitos gols para esse clube.

O Fluminense acertou a compra do centroavante Rodrigo Castillo, do Lanús. O valor pedido pelos argentinos foi de cerca de R$ 50 milhões. Os valores oficiais ainda não foram confirmados pelo Tricolor. O jogador chegou ao Rio minutos após Julián Millán para finalizar os detalhes do negócio.

Castillo dominou o noticiário do futebol Sul-Americano nos últimos dias após o título da Recopa 2026 em cima do Flamengo. O rival do Tricolor viu o atacante argentino balançar as redes duas vezes nos jogos da decisão.

Reforço do Fluminense, Castillo comemora título da Recopa pelo Lanús contra o Flamengo (Foto: Divulgação)

A busca por um centroavante vinha sendo uma das prioridades do departamento de futebol. Antes de chegar a Castillo, o clube tentou outros nomes para a posição, como Hulk, Bouanga, Cuello e Ávalos.

