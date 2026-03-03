Millán fala sobre ligação de Arias em chegada ao Fluminense: 'Foi muito rápido'

Os últimos reforços do Fluminense da janela internacional, que fecha nesta terça-feira (3), Julián Millán e Rodrigo Castillo, desembarcaram no aeroporto internacional do Rio de Janeiro para assinar com o Tricolor. Na chegada, os dois jogadores falaram com a imprensa. Millán foi o primiero. O colombiano comentou a chegada e revelou ligação de Arias.

— O que eu posso dizer é que eu tenho uma boa relação com o Jhon Arias. É um grande amigo que tenho na Colômbia. A verdade é que foi tudo muito rápido e estou muito contente de estar aqui — disse Millán, que seguiu:

— Estou feliz, feliz de chegar ao Brasil, é um clube enorme, é uma oportunidade linda que Deus me deu e eu vou aproveitar o máximo. Agora é descansar um pouco e estou pronto para avançar, estou muito feliz.

Fluminense acerta contratação do zagueiro Julián Millán

O Fluminense acertou a contratação do zagueiro Julián Millán, atualmente no Nacional, do Uruguai. O jogador se despediu dos companheiros neste domingo (1º), na partida contra o Peñarol, e chegou no Galeão no início da madrugada de terça. O colombiano era um dos principais jogador do time e teve a saída lamentada pela diretoria uruguaia.

Julián Millán em ação pelo Nacional do Uruguai (Foto: Divulgação)

A busca por um centroavante vinha sendo uma das prioridades do departamento de futebol. Antes de chegar a Castillo, o clube tentou outros nomes para a posição, como Hulk, Bouanga, Cuello e Ávalos.

