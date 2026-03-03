Botafogo vê ritmo de trabalho como aliado em duelo com Barcelona-EQU pela Libertadores

Passada a classificação suada no confronto com o Nacional Potosí, o Botafogo volta a campo nesta terça-feira (3) para mais um duelo decisivo no início da temporada. O Glorioso vai a Guayaquil, no Equador, para o primeiro jogo da terceira fase preliminar da Libertadores contra o Barcelona-EQU, no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo. O tempo de trabalho pode ser aliado de Martín Anselmi.

Isso porque o técnico argentino vem tendo boa sequência de jogos e espaço no calendário para treinar um time considerado ideal no começo do ano. Sofrendo com desfalques, o foco é dar uma cara ao Botafogo, que carece de uma boa performance.

Para o compromisso, o Botafogo deve ter a espinha dorsal dos dois jogos pela Libertadores. O esquema com linha de três defensores vai se ajustando, enquanto a parte ofensiva segue sendo o principal foco de ajustes, com jogadores da posição abaixo do rendimento esperado.

Botafogo vê adversário fora de ritmo

Do outro lado, o venezuelano César Farias conta com a motivação de uma classificação difícil. Após perder em casa por 1 a 0, o Barcelona venceu o Argentinos Juniors em Buenos Aires pelo mesmo placar e avançou nos pênaltis para manter o sonho vivo. A preocupação é quanto ao calendário ainda curto.

O Barcelona de Guayaquil tem apenas quatro jogos oficiais em 2026, sendo a partir do dia 18 de fevereiro. Pensando nisso, solicitou que a federação do país não adiasse o jogo marcado para o último domingo (1/3), ainda que 48h antes do duelo com o Botafogo. Com time alternativo, o Barcelona perdeu por 2 a 1 fora de casa para o Cuenca.

Barcelona-EQU eliminou o Argentinos Juniors da Libertadores (Foto: Juan Mabromata / AFP)

A expectativa é de jogo equilibrado e com muita disputa física. O Barcelona jogará em casa para tentar abrir vantagem, enquanto o Botafogo mira controle das ações para trazer ao Nilton Santos, na próxima terça-feira (10), um cenário favorável para se classificar à fase de grupos.

