O Flamengo goleou o Madureira e avançou à final do Carioca sem dificuldades, com um placar agregado de 11 a 0. Apesar do resultado, a noite desta segunda-feira foi marcada por protestos no Maracanã, antes e depois do jogo.

Na chegada do time ao estádio, torcedores foram ao portão com faixas de protesto para o elenco, comissão e diretoria, e, da arquibancada, cantos de "time sem vergonha" foram entoados também no apito final.

Alex Sandro, titular e capitão na partida, comentou a cobrança da torcida e foi firme na projeção da final contra o Fluminense.

— O elenco foi formado para ser campeão, essa é a verdade, e quando não somos campeões, somos cobrados porque não fomos, justo ou não, é assim. Vamos nos preparar, assim como a gente se preparou para todas as finais, vamos entrar no campo para vencer — afirmou o jogador.

Faixas da torcida do Flamengo em protesto à má fase do time (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Sobre os protestos, afirmou que respeita a manifestação da arquibancada, mas que isso não interfere na sequência do trabalho.

— No nosso elenco só tem jogadores experientes, jogadores que provavelmente já passaram por essa situação. É difícil controlar como a torcida vai torcer nos jogos. Acho que é a torcida que escolhe como eles vão querer torcer. O que resta pra nós é fazer o nosso trabalho dentro do campo, cada vez melhorar. E é isso que a gente tá fazendo. Estamos acreditando dentro daquilo que a gente tá trabalhando e o mais importante é isso. Obviamente que a torcida do Flamengo sempre teve uma enorme importância pro clube, pros jogadores. Porém, nós temos que focar no nosso trabalho em campo.

O Flamengo enfrenta o Fluminense no domingo (8), no Maracanã, pela final do Carioca. O título será decidido em jogo único.

✅ FICHA TÉCNICA

MADUREIRA X FLAMENGO

CARIOCA - SEMIFINAL, JOGO DE VOLTA

📆 Data e horário: Segunda, 02 de março, às 21h (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro

🥅 Gols: Paquetá, 4'/1°T (0-1), Paquetá, 23'/1°T (0-2), Jean Vianna (contra), 34'/1°T (0-3), Pedro, 49'/1°T (0-4), Pedro, 2'/2°T (0-5), Pedro, 4'/2°T (0-6), Pedro, 29'/2°T (0-7), Samuel Lino, 43'/2°T (0-8)

🟨 Cartões amarelos: Neguete (MAD); Evertton Araújo (FLA)

🟥 Cartões vermelhos: -

🏟️ Público: 25.059

💰 Renda: R$ 926.604,00

👥 ESCALAÇÕES

MADUREIRA (Técnico: Toninho Andrade)

Neguete; Coutinho, Marcão, Jean Vianna e Matheus Julião (Júlio César); Adriano (Wendel Lessa), Rodrigo Lindoso (Arthur) e Wallace Camilo; Vinicius Balotelli, Maranhão (Fash) e Jacó (João Fubá).

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Andrew; Emerson Royal, Vitão, Léo Ortiz (Daniel Silva) e Alex Sandro; Evertton Araújo (Wallace Yan), De La Cruz (Luiz Felipe) e Carrascal (Luiz Araújo); Paquetá, Cebolinha (Samuel Lino) e Pedro.

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Carlos Tadeu Ferreira de Castro.

🚩 Assistentes: Hugo Filemon Soares Pinto e Naiara Mendes Tavares

🖥️ VAR: Philip Georg Bennett

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.