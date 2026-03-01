Melhores momentos: Ganso marca no fim, Fluminense elimina o Vasco e vai à final do Carioca

Em clássico emocionante e com três pênaltis ao longo dos 90 minutos, neste domingo (1/3), no Maracanã, Fluminense e Vasco empataram pelo placar de 1 a 1. Como o Tricolor havia vencido a ida por 1 a 0, levou a melhor no placar agregado e avançou à grande final do Campeonato Carioca. Os gols foram marcados por Robert Renan, para o Cruz-Maltino, na primeira etapa, e por Ganso, para o Flu, no fim do jogo.

O Tricolor das Laranjeiras, agora, aguarda o desfecho da outra semifinal da competição. Flamengo e Madureira se enfrentam nesta segunda-feira (2), também pelo jogo de volta, com o Rubro-Negro tendo 3 a 0 no placar agregado após boa vitória no primeiro compromisso.

Clássico equilibrado

No duelo dos auxiliares Maxi Cuberas, que comandou o Fluminense pela suspensão de Zubeldía, e Bruno Lazaroni, interino no Vasco após a demissão de Diniz, todos os ingredientes de uma grande rivalidade. Destaque para as disputas físicas e, principalmente, energia de ambos os lados.

Assim como na ida, o clássico foi marcado por muito equilíbrio. O roteiro do jogo, no entanto, poderia ter sido mais favorável ao Tricolor, mas Renê desperdiçou pênalti marcado em Canobbio e cometido por Barros aos dois minutos do primeiro tempo. Uma daquelas chances que, em confronto decisivo, precisa ser aproveitada.

Renê foi o protagonista da primeira etapa, mas com o torcedor do Vasco celebrando. O lateral-esquerdo foi quem perdeu a bola no lance que originou o gol do Cruz-Maltino, com Robert Renan, anulado em campo por impedimento e validado posteriormente após revisão na cabine do VAR.

Vasco perde e Fluminense mata

O grande ditado do mundo da bola sempre lembra: "Quem não faz, leva". No segundo tempo, o Vasco teve a chance de ampliar o marcador em cobrança de pênalti, mas Brenner parou nas mãos de Fábio. O Fluminense, quando teve a chance na marca da cal, viu o maestro Ganso deslocar Léo Jardim com categoria e deixar tudo igual aos 42 minutos. Com o resultado a favor no agregado, a equipe tricolor administrou bem no fim e carimbou a vaga para a final.

Fábio defendeu pênalti de Brênner, do Vasco (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense)

✅ FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 1 X 1 VASCO

CAMPEONATO CARIOCA - SEMIFINAL (VOLTA)

📆 Data e horário: domingo 1° de março, às 18h (horário de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro

🟨 Arbitragem: Wagner do Nascimento Magalhães

🚩 Assistentes: Daniel de Oliveira Alves Pereira e Gustavo Mora Correia

📺 VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda

Gols: Robert Renan 35'/1ºT (VAS) e Ganso 42/2ºT (FLU)

Cartões amarelos: Renê, Samuel Xavier, Freytes, Ignácio, Serna e Canobbio (FLU); Robert Renan, Barros e Lucas Piton (VAS)

⚽ Escalações

Fluminense (Técnico: Maxi Cuberas)

Fábio; Renê (Guilherme Arana), Jemmes, Freytes (Ignácio) e Samuel Xavier (Guga); Hércules (Ganso), Martinelli, Lucho Acosta, Serna, Canobbio e John Kennedy (Savarino).

Vasco (Técnico: Bruno Lazaroni)

Léo Jardim, Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Lucas Piton (Cuiabano); Thiago Mendes, Barros (Hinestroza) e Rojas (Adson); Andrés Gómez, David (Nuno Moreira) e Brenner (Spinelli).