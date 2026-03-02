Fluminense faz sexta final do Carioca em sete anos

A classificação sobre o Vasco neste domingo colocou o Fluminense em mais uma decisão de Campeonato Carioca — a sexta nos últimos sete anos. Desde 2020, o Tricolor tem presença quase constante na final estadual. E há um padrão claro nesse recorte: quando cai, cai para o Flamengo.

O empate por 1 a 1 no Maracanã, após vitória por 1 a 0 na ida, garantiu o Flu na final de 2026. A campanha amplia um período de domínio sobre Vasco e Botafogo e consolida o Flamengo como único rival que conseguiu eliminar o clube no Estadual desde 2019.

6 finais estaduais em 7 temporadas

O Fluminense disputou todas as finais do Carioca de 2020 a 2026, com exceção de 2024 — ano em que o time caiu na semifinal. E também ali o algoz foi o Flamengo. Desde 2019, todas as eliminações do Fluminense no Campeonato Carioca ocorreram diante do Rubro-Negro. Vasco e Botafogo não conseguiram tirar o Tricolor da competição nesse período.

Fluminense x Flamengo em decisões de Carioca

🏆 2025

Flamengo 0x0 Flu (16/3)

Flu 1x2 Flamengo (12/3)

🏆 2024 (semifinal)

Flamengo 0x0 Flu (16/3)

Flu 0x2 Flamengo (9/3)

🏆 2023

Flu 4x1 Flamengo (9/4)

Flamengo 2x0 Flu (1/4)

🏆 2022

Flu 1x1 Flamengo (2/4)

Flamengo 0x2 Flu (30/3)

🏆 2021

Flamengo 3x1 Flu (22/5)

Flu 1x1 Flamengo (15/5)

🏆 2020

Flamengo 1x0 Flu (15/7)

Flu 1x2 Flamengo (12/7)

🏆 2019 (semifinal)

Flamengo 1x1 Flu (6/4)

Flu 1x2 Flamengo (27/3)

O histórico recente mostra equilíbrio em jogos, mas superioridade do Flamengo em eliminações diretas no período. Se contra o Flamengo há disputa direta por título, contra os outros rivais o cenário tem sido diferente. O Fluminense eliminou o Vasco em 2026 e também o venceu em confrontos decisivos anteriores no Estadual. Contra o Botafogo, a equipe também manteve vantagem nos últimos anos. Desde 2019, nenhuma eliminação no Carioca aconteceu diante de Vasco ou Botafogo.

O Flu não perde para o Vasco pelo Campeonato Carioca desde 2019. De lá para cá, são oito partidas de invencibilidade no torneio, com cinco vitórias e três empates.

