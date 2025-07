Há três jogos sem vencer, Mozart minimiza oscilação do Coritiba na Série B

O técnico Mozart minimizou a atual oscilação do Coritiba na Série B após tropeços consecutivos. O time alviverde não vence há três jogos, com dois empates e uma derrota, e perdeu a liderança na competição.

O Coxa fechou o primeiro turno com empate em 1 a 1 contra o Amazonas, pela 19ª rodada, e saiu vaiado pela torcida do Couto Pereira. A equipe alviverde chegou a 35 pontos, enquanto líder Goiás tem 36 pontos, mas ainda joga na rodada.

Antes, o Coritiba empatou em 1 a 1 com o Athletic, fora de casa, e acabou goleado por 5 a 2 para o Paysandu, no primeiro revés em casa na Segundona. Os três times brigam contra o rebaixamento. A última vitória aconteceu diante do CRB por 1 a 0, fora, em 10 de julho.

- É óbvio que não gostaríamos de passar por esse tipo de oscilação, principalmente dos últimos três jogos, sendo dois na nossa casa. Acontece com todas as equipes, não somos diferentes, mas acredito que não existe drama, não existe fantasma. A única forma para voltar a vencer é trabalhando. Não tem outro caminho - avaliou o treinador, em entrevista coletiva no domingo (27).

Apesar da queda nos resultados, o Coxa teve a segunda melhor campanha da história alviverde no primeiro turno, desde o início da era dos pontos corridos, em 2006. O desempenho atual, com 35 pontos, iguala as edições de 2006 e 2007 e fica atrás apenas de 2021, quando fez 36 pontos em 19 jogos.

Até por isso, a diretoria alviverde e a comissão técnica não veem a necessidade de contratar reforços. O clube paranaense é o único da Série B que não trouxe jogadores na atual janela de transferência, que começou em 10 de julho e vai até 2 de setembro.

- O balanço, em termos de pontuação, é positivo. Com certeza, todos assinariam embaixo. Mas, obviamente, estamos frustrados com os últimos três resultados e, mais do que isso, com o desempenho em alguns momentos desses últimos três jogos. Fomos uma equipe bem linear e equilibrada, em todos os aspectos, praticamente o turno inteiro. Precisamos analisar, corrigir, trabalhar para reencontrar o caminho das vitórias - completou Mozart.

Coritiba volta a campo na Série B contra o Vila Nova, na quinta-feira (31). Foto: JP Pacheco/Coritiba

O jejum de vitória, aliás, tirou o Coxa da liderança para a segunda colocação, além de ver o terceiro Novorizontino se aproximar, com um ponto a menos na tabela. A diferença para o quinto colocado, primeiro time fora do G-4, é de seis pontos, mas pode diminuir com o complemento da rodada.

