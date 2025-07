Coritiba promove ação em homenagem aos campeões brasileiros de 1985

O título brasileiro conquistado pelo Coritiba em 1985 completa 40 anos no dia 31 de julho. Para prestar uma homenagem aos jogadores campeões, a Reals, patrocinadora máster do Coxa, realizou uma ação antes da partida contra o Amazonas, no último domingo (27), no Couto Pereira, pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida terminou empatada por 1 a 1.

Antes do jogo começar, os jogadores campeões brasileiros em 1985 e ídolos do clube fizeram uma volta olímpica no Couto Pereira e receberam um kit comemorativo, chamado “Coritiba+Reals”. Alguns dos brindes foram: mini Taça das Bolinhas, camiseta jogadeira (listrada em verde e branco) e de goleiro, bucket da Reals, além de copos e uma medalha personalizada.

— Como parceiros do Coritiba Football Club, nos sentimos parte de tudo o que envolve o clube. O título do Campeonato Brasileiro de 1985 está na memória dos torcedores até hoje, e mesmo aqueles que não eram nascidos sabem a importância histórica desta conquista. É com grande prazer que fazemos esta homenagem em vida para aqueles que ajudaram a escrever a história do Coxa — disse o diretor de marketing da Reals, Diego Buriti.

— É um momento especial. E o Coritiba pensou com muito carinho e responsabilidade em cada detalhe desta homenagem aos 40 anos da conquista do nosso título do Brasileiro de 1985. Trazer para perto de nós os ídolos de 1985 foi o principal. Fizemos contato com todos eles, também com os familiares daqueles que infelizmente já partiram. Não medimos esforços. E vamos dar a eles uma justa homenagem por tudo de importante que conquistaram pelo clube. Todas as áreas do clube trabalharam muito. E estão de parabéns. É uma homenagem aos craques do nosso passado, uma celebração ao nosso clube e ao futebol brasileiro — destaca o CEO do Coritiba, Lucas de Paula.

Durante a volta olímpica, foi exibido no telão do estádio um vídeo oferecido pela Reals que homenageou os jogadores campeões brasileiros pelo Coritiba que já faleceram: os goleiros Gérson e Jairo, o zagueiro Gardel, o lateral Zé Carlos Macaé, o meia Toby e o atacante Pedrinho Gaúcho.

A Reals ainda lançou um vídeo durante a semana, relembrando a importância da Jogadeira. Foram entregues na arquibancada 40 camisas comemorativas com os dizeres “Fui Campeão Primeiro Reals”.

