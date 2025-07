Coritiba tenta fechar primeiro turno da Série B na liderança e com melhor campanha da história

O vice-líder Coritiba está a um passo de alcançar uma marca histórica na Série B dos pontos corridos, iniciada em 2006. No final de semana, em casa, o clube pode registrar a sua melhor campanha no primeiro turno e superar a edição de 2021.

Para isso, o Coxa precisa de uma vitória contra o Amazonas no domingo (27), às 16h (de Brasília), no Couto Pereira, pela 19ª rodada, e ainda torce por um tropeço do Goiás para ter o bônus de fechar como líder.

Até aqui, o Coritiba fez 34 pontos em 18 jogos e já igualou a campanha de 2019, com uma rodada a menos. Já nas temporadas 2006 e 2007, o time alviverde fechou com 35 pontos, um acima da atual - basta um empate para igualar.

O melhor desempenho do Coxa no primeiro turno foi em 2021, com 36 pontos em 19 jogos. Assim, na atual edição, o Coritiba pode atingir 37 pontos.

- É uma pontuação importante, faltando ainda um jogo. Em termos de desempenho, eu sempre acredito que a gente pode melhorar em algum aspecto. E, na minha opinião, ofensivamente nós vamos produzir mais - avaliou o técnico Mozart, em entrevista coletiva.

Campanhas do Coritiba no primeiro turno da Série B

36 pontos: 2021 (acesso)

35 pontos: 2006 (não subiu) e 2007 (acesso, campeão)

34 pontos: 2019 (acesso) e 2025*

33 pontos: 2010 (acesso, campeão)

28 pontos: 2018 (não subiu)

24 pontos: 2024 (não subiu)

Na história dos pontos corridos, contudo, o Coritiba ainda fica distante dos adversários no retrospecto geral. A melhor campanha do primeiro turno da Série B é do Vitória (2012), com 44 pontos. Criciúma (2012), Palmeiras (2013) e Cruzeiro (2022) também se destacam, com 42 pontos.

As pontuções no primeiro turno da Série B

2006: Coritiba (35 pontos)

2007: Criciúma (37 pontos)

2008: Corinthians (39 pontos)

2009: Vasco (39 pontos)

2010: Figueirense (36 pontos)

2011: Portuguesa (38 pontos)

2012: Vitória (44 pontos), Criciúma (42 pontos)

2013: Palmeiras (42 pontos)

2014: Ceará (35 pontos)

2015: Vitória (37 pontos)

2016: Vasco (39 pontos)

2017: América-MG (37 pontos)

2018: Fortaleza (37 pontos)

2019: Bragantino (38 pontos)

2020: Chapecoense (40 pontos)

2021: Coritiba (36 pontos)

2022: Cruzeiro (42 pontos)

2023: Vitória (37 pontos)

2024: Santos (34 pontos)

Coritiba busca liderança no primeiro turno da Série B

O Coritiba ocupa a vice-liderança e tem 34 pontos, a dois pontos do líder Goiás. Para terminar o turno na liderança, o Coxa tem que vencer o Amazonas e ver o Goiás perder para o Remo, em casa - caso empate, os dois times se igualam em pontuação e vitórias e decidem no saldo de gols: 14 a 12 para o Goiás, no momento.

Independente do resultado no final de semana, a equipe alviverde já garantiu o G-4 no primeiro turno, porque o Cuiabá, quinto colocado, tem 28 pontos. Por outro lado, o Coritiba deixou o Novorizontino encostar e também somar 34 pontos, na terceira posição.

