LANÚS (ARG) — O Flamengo encerrou nesta quarta-feira (18) sua preparação para o jogo de ida da Recopa, contra o Lanús. O confronto será nesta quinta (19), às 21h30 (de Brasília), em "La Fortaleza", na Argentina.

Desde que chegou a Buenos Aires, o Rubro-Negro se prepara na Casa Amarilla, CT do Boca Juniors. Em solo argentino, o Lance! teve acesso aos minutos iniciais das atividades, que contou com conversas individuais e reencontros.

Como foi o último treino do Flamengo

As atividades começaram 15h30 (horário local e de Brasília), quando os jogadores foram para o campo iniciar o aquecimento. Neste primeiro momento, Filipe Luís chamou Paquetá e Arrascaeta para conversar e o trio permaneceu por longos minutos.

Filipe Luís conversando com Paquetá e Arrascaeta no último treino do Flamengo antes da Recopa (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Outra conversa importante foi entre Rodrigo Caio, ex-zagueiro do Flamengo e atual membro da comissão técnica, e Léo Pereira, uma das peças fundamentais do sistema defensivo rubro-negro. O ex-jogador costuma realizar trabalhos específicos com os defensores do time, como de posicionamento de bola aérea.

A sessão contou com um momento especial para o goleiro Rossi, que reencontrou seus antigos companheiros de Boca Juniors. O arqueiro defendeu o clube entre 2017 e 2023.

Rodrigo Caio conversano com Léo Pereira no último treino do Flamengo antes da Recopa (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Arrascaeta atende pequeno fã argentino

Na volta aos treinos, Arrascaeta foi surpreendido por um pequeno fã argentino que chamava pelo seu nome. O craque uruguaio, então, desceu do ônibus e fez questão de atender a criança.

Arrascaeta atende pequeno fã argentino (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Quando será os jogos entre Flamengo e Lanús

Após o confronto desta quinta-feira, as equipes voltam a se enfrentar no dia 26 de fevereiro, no Maracanã. O Rubro-Negro, campeão em 2020, busca o bicampeonato.

