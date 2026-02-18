São Paulo tem novidades com Arboleda e Bobadilla em reapresentação

O São Paulo se reapresentou nesta quarta-feira, dia 18 de fevereiro, e contou com novidades em relação a Arboleda e Bobadilla. Arboleda ficou afastado dos dois últimos jogos para resolver questões pessoais no Equador. O atleta já está no Brasil e treinou normalmente com o elenco.

O treino desta quarta foi aberto à imprensa. Além do equatoriano, Bobadilla também esteve presente. O jogador se recuperou de um trauma na coxa e participou de toda a atividade. A equipe se prepara para a decisão contra o Bragantino, que acontece neste sábado, dia 21, em Bragança Paulista.

Quanto a Ferreirinha, que ficou fora do último jogo contra a Ponte Preta, o atacante seguiu com trabalhos na parte interna do SuperCT. André Silva, que se recupera de uma lesão ligamentar no joelho, participou da primeira etapa do treino com a equipe.

Cauly também treinou com elenco do São Paulo

Cauly treinou com o elenco do São Paulo nesta quarta-feira. O meia foi apresentado oficialmente em coletiva de imprensa, durante a tarde, e participou da atividade com o restante do elenco. O Tricolor tem até sexta-feira para inscrever o atleta no Paulista. Ainda em fase de adaptação, é dúvida contra o Bragantino, mesmo que tenha se colocado à disposição

