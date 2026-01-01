Veja por onde andam os jogadores do último título do Corinthians na Copinha
O Corinthians busca o seu 12º título da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Timão é o maior vencedor do tradicional torneio de base e faz a sua estreia no próximo sábado (3), às 14h45 (de Brasília), contra o Trindade, em Jaú, no interior paulista.
A última vez que o Timão conquistou a Copinha foi em 2024. O clube alvinegro era comandado pelo ídolo Danilo, que fez história e venceu a Libertadores de 2012. Fora dos gramados, o ex-meia foi treinador do Corinthians na campanha.
O Pacaembu passava por reforma e a decisão foi realizada na Neo Química Arena. Diante de 42 mil torcedores, o Corinthians venceu o Cruzeiro por 1 a 0 e ficou a taça. Kayke, aos 39 minutos do segundo tempo, fez o gol salvador.
Breno Bidon, titular do Timão, foi eleito o craque da Copinha na ocasião. Além disse, a equipe era formada pro diversos atletas que tiveram passagens pelo time profissional. Relembre:
Relembre a equipe do Corinthians
Felipe Longo (goleiro)
O goleiro titular naquela campanha era Felipe Longo. O jogador se manteve no Timão e subiu aos profissionais em 2025. Na última temporada, substituiu Hugo Souza em seis partidas do Campeonato Brasileiro.
Léo Mana (lateral-direito)
O jogador subiu aos profissionais após o fim da Copinha de 2024. O lateral-direito disputou 30 jogos pela equipe principal, sendo 18 deles como titular. Atualmente, Léo Mana está emprestado ao Criciúma.
João Pedro (zagueiro)
O jogador também ganhou chances entre os profissionais após a Copinha. Em 2025, se firmou na equipe principal. João Pedro, ou Tchoca, como também é conhecido, disputou 32 partidas com a camisa alvinegra e marcou um gol.
Renato (zagueiro)
Com mais de 100 jogos pelas categorias de base do Timão, o zagueiro não teve oportunidades entre os profissionais. Em 2025, foi emprestado ao Atlético Goianiense, onde também não conseguiu emplacar uma sequência entre os titulares.
Vitor Meer (lateral-esquerda)
O atleta ficou pouco no Corinthians após o título da Copinha. Vitor Meer deixou o clube em junho de 2024, sem atuar pelos profissionais, e atualmente defende o APOEL Nicosia, do Chipre.
Ryan (volante)
Antes mesmo da Copinha, em 2023, o jogador já tinha feito partidas pela equipe profissional. Após a conquista, se firmou e fez 58 jogos pelo Corinthians. Fez parte das conquistas do Paulistão e Copa do Brasil de 2025.
Breno Bidon (volante)
Eleito pela FPF como craque da Copinha, seguiu como destaque do Corinthians nos profissionais. O atleta disputou 101 jogos pelo clube alvinegro, com dois gols e três assistências. No título da Copa do Brasil de 2025, ficou marcado por iniciar a jogada do gol decisivo com um drible histórico sobre Cauan Barros, do Vasco.
Pedrinho (Meia)
Artilheiro do Corinthians na Copinha, com seis gols, era um dos principais destaques do "Terrão". No entanto, teve poucas chances entre os profissionais e foi vendido em 2024 ao Wydad Casablanca, do Marrocos.
Kayke (Atacante)
Autor do gol da final, o jogador subiu aos profissionais e segue no elenco do Corinthians. Foram 12 partidas pela equipe principal, mas ainda sem gols.
Higor (Atacante)
Titular absoluto na Copinha de 2024, o atacante acabou tendo um imbróglio com a diretoria. Higor pediu a rescisão de contrato alegando falta de pagamento do FGTS (Fundo de Garantia de Tempo e Serviço). O atacante vai defender o Atlético-BA em 2026.
Arthur Souza (Atacante)
O jogador foi um dos destaques da Copinha, subiu aos profissionais e teve boas atuações, com um gol em cinco jogos. Em 2024, conseguiu a rescisão com o Corinthians na Justiça, também por falta de pagamento do Fundo de Garantia. Atualmente, defende o Red Bull Bragantino.
