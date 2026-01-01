Veja por onde andam os jogadores do último título do Corinthians na Copinha

O Corinthians busca o seu 12º título da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Timão é o maior vencedor do tradicional torneio de base e faz a sua estreia no próximo sábado (3), às 14h45 (de Brasília), contra o Trindade, em Jaú, no interior paulista.

continua após a publicidade

A última vez que o Timão conquistou a Copinha foi em 2024. O clube alvinegro era comandado pelo ídolo Danilo, que fez história e venceu a Libertadores de 2012. Fora dos gramados, o ex-meia foi treinador do Corinthians na campanha.

O Pacaembu passava por reforma e a decisão foi realizada na Neo Química Arena. Diante de 42 mil torcedores, o Corinthians venceu o Cruzeiro por 1 a 0 e ficou a taça. Kayke, aos 39 minutos do segundo tempo, fez o gol salvador.

continua após a publicidade

Breno Bidon, titular do Timão, foi eleito o craque da Copinha na ocasião. Além disse, a equipe era formada pro diversos atletas que tiveram passagens pelo time profissional. Relembre:

Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Relembre a equipe do Corinthians

Felipe Longo (goleiro)

O goleiro titular naquela campanha era Felipe Longo. O jogador se manteve no Timão e subiu aos profissionais em 2025. Na última temporada, substituiu Hugo Souza em seis partidas do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

Léo Mana (lateral-direito)

O jogador subiu aos profissionais após o fim da Copinha de 2024. O lateral-direito disputou 30 jogos pela equipe principal, sendo 18 deles como titular. Atualmente, Léo Mana está emprestado ao Criciúma.

João Pedro (zagueiro)

O jogador também ganhou chances entre os profissionais após a Copinha. Em 2025, se firmou na equipe principal. João Pedro, ou Tchoca, como também é conhecido, disputou 32 partidas com a camisa alvinegra e marcou um gol.

Renato (zagueiro)

Com mais de 100 jogos pelas categorias de base do Timão, o zagueiro não teve oportunidades entre os profissionais. Em 2025, foi emprestado ao Atlético Goianiense, onde também não conseguiu emplacar uma sequência entre os titulares.

Vitor Meer (lateral-esquerda)

O atleta ficou pouco no Corinthians após o título da Copinha. Vitor Meer deixou o clube em junho de 2024, sem atuar pelos profissionais, e atualmente defende o APOEL Nicosia, do Chipre.

Ryan (volante)

Antes mesmo da Copinha, em 2023, o jogador já tinha feito partidas pela equipe profissional. Após a conquista, se firmou e fez 58 jogos pelo Corinthians. Fez parte das conquistas do Paulistão e Copa do Brasil de 2025.

Breno Bidon (volante)

Eleito pela FPF como craque da Copinha, seguiu como destaque do Corinthians nos profissionais. O atleta disputou 101 jogos pelo clube alvinegro, com dois gols e três assistências. No título da Copa do Brasil de 2025, ficou marcado por iniciar a jogada do gol decisivo com um drible histórico sobre Cauan Barros, do Vasco.

Breno Bidon foi eleito o craque da Copinha de 2024 (Foto: Ronaldo Barreto/Ag. Paulistão)

Pedrinho (Meia)

Artilheiro do Corinthians na Copinha, com seis gols, era um dos principais destaques do "Terrão". No entanto, teve poucas chances entre os profissionais e foi vendido em 2024 ao Wydad Casablanca, do Marrocos.

Kayke (Atacante)

Autor do gol da final, o jogador subiu aos profissionais e segue no elenco do Corinthians. Foram 12 partidas pela equipe principal, mas ainda sem gols.

Higor (Atacante)

Titular absoluto na Copinha de 2024, o atacante acabou tendo um imbróglio com a diretoria. Higor pediu a rescisão de contrato alegando falta de pagamento do FGTS (Fundo de Garantia de Tempo e Serviço). O atacante vai defender o Atlético-BA em 2026.

Arthur Souza (Atacante)

O jogador foi um dos destaques da Copinha, subiu aos profissionais e teve boas atuações, com um gol em cinco jogos. Em 2024, conseguiu a rescisão com o Corinthians na Justiça, também por falta de pagamento do Fundo de Garantia. Atualmente, defende o Red Bull Bragantino.