O Maracanã, um dos grandes estádios do futebol brasileiro, está passando por um processo de melhoria em seu gramado. A reportagem do Lance! esteve no local, que receberá jogos de Flamengo e Fluminense, e acompanhou os trabalhos no campo, que terá a primeira partida em 2025 no final de janeiro.

continua após a publicidade

➡️ Juninho treina pela primeira vez com o elenco principal do Flamengo

Funcionários do estádio realizam, diariamente, atividades de melhorias no gramado, como cortes de grama e nivelamentos.

Dirigentes de Flamengo e Fluminense irão ao estádio no fim do mês para acompanhar os ajustes finais. O primeiro confronto no estádio na temporada será entre o Rubro-Negro e o Sampaio Corrêa no dia 30 de janeiro, pelo Campeonato Carioca.

Gramado do Maracanã passa por melhorias (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Já o Tricolor Carioca encara o Boavista, no dia 2 de fevereiro.

➡️ Reforço mais caro do Fluminense, Canobbio abre o jogo sobre pressão: ‘Uma honra’

Possibilidade de troca do gramado no meio do ano

A dupla Fla-Flu trabalha com a possibilidade da troca do gramado do Maracanã caso seja necessário. Se isso acontecer, a mudança será durante o Mundial de Clubes 2025, quando o futebol brasileiro terá uma pausa.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

"O estádio que mais estuda gramado"

Os responsáveis pelo gramado da "Casa do Inesquecível" busca sempre se aprofundar sobre as renovações envolvendo o tema. Com o legado de que o estádio "é o que mais estuda gramado no país”, os profissionais mantém conversas e pesquisas com a Carolina do Norte e a Flórida sobre o tema.