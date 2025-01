Os jogadores do Flamengo se reapresentaram no Ninho do Urubu na tarde desta terça-feira (21), após pré-temporada nos Estados Unidos. As atividades no centro de treinamento contaram com a participação do atacante Juninho, primeiro reforço do ano.

Antes do aquecimento, Juninho foi “batizado” pelo elenco rubro-negro, passando pelo “corredor polonês”. Além dele, Cebolinha, que se recupera de lesão no pé esquerdo, também participou da brincadeira.

Como foi o treinamento do Flamengo

A imprensa teve acesso aos primeiros minutos do treinamento que contou com Juninho. Neste período, os atletas realizaram, além do aquecimento, um trabalho de troca de passes.

Luiz Araújo ficou fora do treino por conta de trabalho de controle de carga. Pedro e Viña, que se recuperam de lesão, também ficaram na parte interna do CT.

José Boto acompanhou as atividades

O diretor de futebol do Flamengo acompanhou o treinamento que contou com Juninho. Com roupa da comissão técnica, o português ficou em conversas por ligação.

Atualmente, o Flamengo tem três jogadores no radar: Danilo, Jorginho e Vitão.