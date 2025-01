Fluminense faz preparação diferente de 2024 e vive expectativa por ‘estreia’ no Carioca

Ao contrário de 2024, o Fluminense fez uma preparação por duas semanas e vive a expectativa por "estrear" no Campeonato Carioca. Contra a Portuguesa, o Tricolor entrará em campo com força máxima dentro das possibilidades do técnico Mano Menezes.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

No ano passado, o Fluminense precisou correr com a sua pré-temporada e fez com que seus atletas entrassem em campo com apenas uma semana de treinos. Além do início tardio por conta da disputa do Mundial de Clubes em 2023, o Time de Guerreiros visava a preparação para a Recopa Sul-Americana.

Neste ano, o elenco do Tricolor se reapresentou no dia oito de janeiro, e a grande maioria dos atletas fará suas estreias na temporada na quinta-feira (23). O Fluminense divulgou a relação dos jogadores que estarão no plantel com apenas três jovens dentre os que foram promovidos recentemente para o início do estadual.

continua após a publicidade

É possível que os nomes mais pesados do Fluminense iniciem o confronto contra a Portuguesa, principalmente por conta do desgaste de quem vem atuando desde o início do estadual. Na última coletiva, Marcão citou a preocupação com relação a carga de Isaquel, Riquelme Felipe e Paulo Baya.

- Fizemos dois jogos seguidos com esses meninos, com Riquelme com intensidade, o Isaque com intensidade, o próprio Paulo (Baya) com intensidade o tempo todo. Chegou momento que tinha que tirar um pouco de carga para um deles, e vamos analisando os números. Temos que ter cuidado para não perder os meninos em uma competição importante. Íamos deixar o Canobbio um pouquinho mais, mas ele sentiu o campo, sentiu o peso, a panturrilha. Eu ia fazer essa troca. O Isaque aguentou um pouquinho mais no jogo. O próprio Wallace menino novo, 17 anos… Então tem que ter cuidado na hora da avaliação. É óbvio que a gente entende que os meninos são muito bons e vão nos ajudar por muito tempo, mas é só um início de competição. Temos que respeitar o processo.

continua após a publicidade

Por conta dessa questão, o Fluminense deve precisar preservar atletas que estão mais desgastados e aproveitar os jogadores que estão frescos e treinando há duas semanas. Vivendo uma espécie de drama no Campeonato Carioca, o Tricolor também busca na experiência e qualidade técnica de seus pesos-pesados uma solução para encontrar o caminho das vitórias.